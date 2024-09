Ipsos: Po prvej debate vedie Harrisová pred Trumpom o päť bodov

Washington 12. septembra (TASR) - Po prvej predvolebnej debate prezidentských kandidátov v USA vedie kandidátka Demokratickej strany Kamala Harrisová o päť percentuálnych bodov. Vyplýva to z celonárodného prieskumu agentúry Ipsos. TASR informáciu prevzala z agentúry Reuters, ktorá si prieskum nechala vypracovať.



Z opýtaných registrovaných voličov 47 percent po utorkovej debate uviedlo, že by volili Harrisovú. Republikánskeho kandidáta Donalda Trumpa by volilo 42 percent opýtaných. Ide iba o mierny nárast v podpore Harrisovej, ktorá v prieskume Ipsosu z konca augusta viedla o štyri percentuálne body.



Harrisová je však podľa prieskumu jasnou víťazkou debaty, čo potvrdilo až 53 percent respondentov, pričom iba 24 percent z nich za víťaza označilo exprezidenta Trumpa. Ide už o druhý prieskum, v ktorom respondenti uviedli, že víťazom debaty je súčasná viceprezidentka.



Harrisová počas debaty viackrát postavila Trumpa do defenzívy, pričom spochybnila jeho spôsobilosť vykonávať prezidentskú funkciu a poukázala na jeho trestné stíhania.



Na prieskume participovalo 1690 Američanov v celej krajine. Debatu, ktorú zorganizovala televízna stanica ABC News, sledovalo 67,1 milióna divákov.



Celonárodné prieskumy sú dôležité, keďže zobrazujú aktuálne nálady amerických voličov. O výsledkoch volieb však v USA rozhoduje zbor voliteľov na základe výsledkov v jednotlivých štátoch. Pre oboch kandidátov je preto kľúčové zvíťaziť v najviac vyrovnaných štátoch, akými sú Wisconsin, Pensylvánia alebo Michigan.



Voľby nového šéfa Bieleho domu, v ktorých sa očakáva tesný súboj, sa budú konať 5. novembra.