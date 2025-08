Prieskum: Verejná podpora tém LGBT+ vo svete od roku 2021 klesla

Bratislava 4. augusta (TASR) - Prieskum inštitútu Ipsos - LGBT+ Pride Report 2025 - realizovaný na vzorke takmer 20.000 ľudí z 26 krajín odhalil, že podpora verejnosti pre témy LGBT+ od roku 2021 klesla. Tento pokles za uplynulé štyri roky bol viditeľný pri témach ako manželstvá a adopcie detí, ale aj pri otázke mediálneho zastúpenia ľudí patriacich ku komunite LGBT+. TASR o tom v pondelok informovala PR manažérka Ipsosu Barbora Ostrožovičová.



Z prieskumu tiež vyplynulo, že narástol aktívny odpor verejnosti voči značkám, ktoré v marketingu podporujú témy LGBT+. Podľa Ipsosu to pre značky znamená, že svoje komunikačné stratégie v tejto oblasti musia voliť opatrnejšie a premyslenejšie. „Kľúčom k úspechu bude autenticita – teda schopnosť značky preukázať, že tieto hodnoty sú skutočnou súčasťou jej DNA, a byť pripravená si ich obhájiť aj pred kritickou časťou verejnosti,“ uviedla Ostrožovičová.



Klesol aj podiel ľudí, ktorí by chceli vidieť viac LGBT+ postáv v televízii, filmoch a reklame, a to z 36 percent v roku 2021 na súčasných 29.



Prieskum však ukázal, že ochrana LGBT+ ľudí pred diskrimináciou má naďalej rozsiahlu podporu. Celkovo v skúmaných krajinách 72 percent ľudí súhlasí, že by títo ľudia by mali chránení pred diskrimináciou v zamestnaní, bývaní či prístupe k službám. Sedemdesiatjeden percent opýtaných tiež súhlasí s ochranou transrodových ľudí.



Podpora pre manželstvá párov rovnakého pohlavia klesla od roku 2021 o päť percentuálnych bodov na 69 percent. Pokles zo 64 na 59 percent zaznamenali výskumníci aj pri podpore adopcií detí pármi rovnakého pohlavia.



Prieskum zistil výrazné názorové rozdiely v rámci Generácie Z. Zatiaľ čo mladé ženy patria k skupinám najviac podporujúcim LGBT+ komunitu (marketingovú propagáciu týchto tém jednotlivými značkami podporuje 58 percent z nich), ich mužskí rovesníci sú podstatne konzervatívnejší (iba 34-percentná podpora).



Štúdia tiež ukázala, že verejnosť nemá jednoznačný názor na to, či by firmy mali aktívne podporovať svojich LGBT+ zamestnancov. Celkovo 38 percent ľudí takéto programy podporuje, 24 percent je proti a zvyšok zostáva neutrálny.



Agentúra Ipsos vykonala tento prieskum v 26 krajinách pomocou online platformy Global Advisor, a to v období 25. apríla do 9. mája. Ipsos oslovil celkovo 19.028 dospelých vo veku 18 - 74 rokov v Kanade, Írsku, Juhoafrickej republike, Turecku a USA, 20 - 74 rokov v Thajsku, 21 - 74 rokov v Singapure a 16 - 74 rokov vo všetkých ostatných skúmaných krajinách. Na Slovensku sa prieskum neuskutočnil, zúčastnili sa tieto krajiny: Argentína, Austrália, Belgicko, Brazília, Francúzsko, Holandsko, JAR, Japonsko, Južná Kórea, Kanada, Kolumbia, Maďarsko, Mexiko, Nemecko, Peru, Poľsko, Singapur, Spojené štáty, Taliansko, Thajsko, Turecko, Veľká Británia, Írsko, Čile, Španielsko a Švédsko.