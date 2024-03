Správa: India má najviac znečistené hlavné mesto na svete

Londýn 21. marca (TASR) - Indickú metropolu Dillí, ktorá zahŕňa i hlavné mesto Naí Dillí, vymenovali za najznečistenejšie hlavné mesto na svete za rok 2023, zatiaľ čo India, ako aj celá južná Ázia naďalej zápasia so smogom a toxickým ovzduším. TASR informáciu prevzala zo štvrtkovej správy stanice Sky News.



Správu o najviac znečistených mestách na svete vypracovala švajčiarska spoločnosť IQAir, ktorá sa zaoberá monitorovaním kvality ovzdušia. V danej správe sa ďalej uvádza, že v Indii sa nachádza deväť z desiatich najznečistenejších miest sveta.



Dillí bolo vyhodnotené ako tretie najznečistenejšie mesto celkovo a najviac znečistené hlavné mesto s priemernou ročnou koncentráciou jemných pevných častíc typu PM2,5 na úrovni 102,1 mikrogramu na meter kubický.



Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) uvádza, že krajiny by sa mali usilovať o dosiahnutie priemernej koncentrácie týchto častíc na úrovni päť mikrogramov na meter kubický.



Podľa WHO je vystavenie sa znečisteniu jemnými pevnými časticami spojené s výskytom astmy, rakoviny, pľúcnych chorôb, mŕtvice a iných zdravotných ťažkostí. Organizácia tiež pripomína, že jemné pevné častice veľkosti PM2,5 môžu ľahšie pokryť pľúca a dokonca sa dostať do krvného obehu.



Dillí sa potýka so zlou kvalitou ovzdušia počas celého roka, ale najhoršia situácia zvyčajne nastáva v zime. Koncom minulého roka boli tamojšie stredné a vysoké školy na niekoľko dní zatvorené pre toxické ovzdušie.



Dillí v novembri zaviedlo obmedzenie počtu áut na cestách s cieľom znížiť znečistenie ovzdušia. Smog však o niekoľko dní neskôr pohltil mestá nielen v Indii, ale aj v Pakistane a Bangladéši, pričom v niektorých oblastiach museli zatvoriť podniky a školy.



Aktivisti tvrdia, že znečistenie ovzdušia je piatou najčastejšou príčinou úmrtí v Indii, kde žije vyše 1,4 miliardy obyvateľov. V krajine ročne zomrie na následky znečisteného ovzdušia takmer 30.000 ľudí; v samotnom Dillí je to 80 osôb denne.



Podľa správy IQAir je Begusarai v indickom štáte Bihár najviac znečisteným mestom na svete s priemernou ročnou koncentráciou PM2,5 na úrovni 118,9 mikrogramu na meter kubický. Láhaur v susednom Pakistane sa umiestnilo na piatom mieste s priemerom 99,5.



V správe sa tiež uvádza, že Bangladéš je najviac znečistenou krajinou na svete s priemernou ročnou koncentráciou PM2,5 na úrovni 79,9 mikrogramu na meter kubický. Pakistan je na druhom mieste, India na treťom a Tadžikistan na štvrtom, čím sa podľa správy región južnej Ázie stal najznečistenejším na svete.



Spoločnosť IQAir zistila, že iba sedem krajín spĺňa ročné usmernenie WHO pre PM2,5 - Austrália, Nový Zéland, Estónsko, Island, Grenada, Maurícius a Fínsko. Údaje zo správy boli získané z viac ako 30.000 staníc na monitorovanie kvality ovzdušia v 134 krajinách, regiónoch a územiach.