IQAir: Najviac znečisteným mestom bol vlani Láhaur, krajinou Čad

Naí Dillí 14. marca (TASR) - Pakistanský Láhaur sa vlani stal mestom s najvyššou mierou znečistenia ovzdušia na svete. Najviac znečistenou krajinou bol africký Čad. TASR o tom informuje na základe utorkovej správy Reuters a organizácie IQAir, ktorá zbiera a vyhodnocuje informácie o kvalite ovzdušia.



Láhaur, hlavné mesto provincie Pandžáb v Pakistane, sa v rebríčku posunul o viac než 10 miest. Čad vlani na prvom mieste predstihol Bangladéš.



IQAir meria kvalitu ovzdušia na základe koncentrácie častíc PM2.5 v ovzduší, ktoré môžu byť škodlivé pre pľúca.



Kvalita ovzdušia v Láhaure sa vlani zvýšila na 97,4 mikrogramov častíc PM2.5 v kubickom metri vzduchu. Druhým najviac znečistením mestom bol Chotan na juhozápade Číny (94,3). Nasledujú predmestie Naí Dillí Bhiwadi a samotné Naí Dillí s koncentráciou 92,7 a 92,6, píše Reuters.



V prípade Čadu to bolo v priemere 89,7. Nasleduje Irak (80,1) a Pakistan (70,9). Bangladéš bol piaty (65.8).



Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) odporúča maximálnu koncentráciu PM2.5 častíc na úrovni päť mikrogramov v kubickom metri. Túto hodnotu prekročilo 118 z celkového počtu 131 krajín a oblastí, ktoré boli do meraní zahrnuté.