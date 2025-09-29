< sekcia Zahraničie
Iračan dostal doživotie za verbovanie ľudí do ruských jednotiek
Podľa súdnych zdrojov, ktoré si neželali byť menované, súd uznal muža za vinného z náboru bojovníkov a ich vysielania na front, aby tam bojovali na strane Ruska.
Autor TASR
Bagdad 29. septembra (TASR) - Súd v irackom meste Nadžaf v pondelok na doživotie odsúdil muža, ktorého uznal za vinného z obchodovania s ľuďmi a naverbovania Iračanov do ruských jednotiek bojujúcich proti Ukrajine. Oznámila to agentúra AP, píše TASR.
Iracký súd v rozsudku uviedol, že odsúdený „vytváral skupiny ľudí a posielal ich bojovať do cudzích krajín výmenou za finančnú odmenu“. Podľa súdnych zdrojov, ktoré si neželali byť menované, súd uznal muža za vinného z náboru bojovníkov a ich vysielania na front, aby tam bojovali na strane Ruska.
AP pripomenula, že vojaci zo zahraničia bojujú na oboch stranách vojnového konfliktu, ktorý Rusko rozpútalo voči Ukrajine vo februári 2022. Presné počty zahraničných bojovníkov v ukrajinských radoch nie sú zverejnené.
Ukrajinské úrady začiatkom tohto roka uviedli, že v ruskej armáde na Ukrajine bojuje veľa čínskych občanov a že zhromaždili podrobné spravodajské informácie o viac ako 150 žoldnieroch z Číny, ktorých Moskva údajne naverbovala cez sociálne siete. Peking tieto obvinenia odmietol.
Americkí a juhokórejskí predstavitelia zároveň uvádzajú, že Severná Kórea vyslala na pomoc Rusku tisíce vojakov a muníciu. Títo vojaci boli nasadení najmä v bojoch o opätovné získanie kontroly nad Kurskou oblasťou na západe Ruska, kde Ukrajina v auguste 2024 spustila prekvapivú inváziu. Pchjongjang v apríli 2025 potvrdil, že svoje jednotky do Ruska vyslal, a to na základe zmluvy, ktorú Moskva a Pchjongjang ratifikovali koncom roka 2024 a ktorá zakotvuje vojenskú pomoc v prípade, že jeden z jej signatárov bude vystavený ozbrojenej agresii.
