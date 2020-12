Iračan dostal za pokusy vykoľajiť vlaky v Nemecku doživotie

Viedeň 4. decembra (TASR) - Iračana, ktorý sa v roku 2018 štyri razy pokúsil vykoľajiť vlaky v Nemecku, krajinský súd vo Viedni vo štvrtok večer odsúdil na doživotný trest väzenia.



Osem členov poroty sa podľa agentúry APA takmer jednomyseľne zhodlo, že 44-ročný muž konal v mene teroristickej organizácie Islamský štát (IS) a predseda poroty Wolfgang Etl mu preto vymeral najvyšší možný trest. Bol uznaný za vinného z viacnásobného pokusu o vraždu, závažného poškodenia majetku a členstva v teroristickej organizácii. Jeho 33-ročná manželka, ktorá čelila obvineniam zo spolupáchateľstva pri príprave trestných činov, bola, oslobodená. Verdikty viedenského súdu nie sú právoplatné.



Muž podľa obžaloby vycestoval v roku 2018 tri razy do mesta Allersberg pri Norimbergu, kde sa pomocou reťazí, kovových súčiastok, drevených klinov a oceľového lana pokúsil vykoľajiť rýchlovlaky ICE premávajúce na trase Norimberg-Mníchov.



Jeden z vlakov so 160 pasažiermi narazil v rýchlosti 204 kilometrov za hodinu do oceľového lana napnutého cez koľajnice, okrem menších škôd na súprave sa však nič vážnejšie nestalo a nikto neutrpel zranenia. V decembri 2018 chcel vykoľajiť idúci vlak prímestskej železnice v Berlíne, ale ani tento pokus mu nevyšiel.



Polícia Iračana, ktorý má od roku 2013 v Rakúsku štatút utečenca, zadržala po tom, čo pred svojím posledným pokusom vykoľajiť prímestský vlak v decembri 2018 v Berlíne zabudol originál výhražného listu v priestoroch kopírovacej služby vo Viedni.