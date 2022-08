Iračania protestovali proti výpadkom elektriny na juhu krajiny

Bagdad 8. augusta (TASR) - Demonštranti zablokovali v pondelok ulice na juhu Iraku po rozsiahlych výpadkoch dodávok prúdu, v dôsledku ktorých zostalo množstvo obyvateľov už tretí deň bez elektriny, a to v čase vrcholiacich letných horúčav. Informovala o tom agentúra AP.



Teploty na juhu Iraku dosiahli v týchto dňoch až 50 stupňov Celzia, čo sa takmer rovná tamojšiemu vlaňajšiemu teplotnému rekordu.



Iracké ministerstvo pre elektrickú energiu už minulý týždeň vyhlásilo stav pohotovosti, čo naznačovalo možné výpadky elektriny, pripomína AP.



V na ropu bohatej irackej provincii Basra vyšli do ulíc desiatky ľudí, pálili pneumatiky a blokovali hlavnú cestu vedúcu do provinčnej metropoly.



Protesty na juhu krajiny sú v lete pomerne bežné. V roku 2018 demonštrácie proti nedostatočným základným službám prerástli do násilností, kým v roku 2019 vydláždili cestu pre masové protivládne protesty v hlavnom meste Bagdad.



Najnovšie protesty vypukli po kolapse elektrickej siete v šiestich južných provinciách v dôsledku nadmerného dopytu pri vysokých teplotách. Úrady v Basre uviedli, že výpadky boli spôsobené požiarom v jednej z elektrární. V posvätnom meste Nadžaf zase počas horúčav vybuchol sklad zbraní patriaci sieti polovojenských skupín.



Stúpenci šiitského duchovného Muktadu Sadra medzitým v pondelok pred sídlom irackého parlamentu v Bagdade už deviaty deň pokračovali v proteste v sede, ktorým si chcú vynútiť predčasné voľby, píše AP.