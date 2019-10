Iracká armáda vyhlásila v Bagdade zákaz vychádzania

Bagdad 28. októbra (TASR) - Iracká armáda vyhlásila v pondelok v hlavnom meste Bagdad šesťhodinový zákaz vychádzania po tom, ako sa v tamojších uliciach zhromaždili tisíce ľudí žiadajúcich "pád režimu". Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



"Zákaz vychádzania v čase od polnoci do 6.00 h ráno zostane v platnosti až do odvolania," oznámila armáda.



Tisíce irackých študentov vyšli do ulíc vo viacerých irackých provinciách a pridali sa tak k novej vlne protivládnych demonštrácií, ktorá v krajine prebieha už od piatka. Piati demonštranti prišli podľa AFP v Bagdade o život počas pondelkových protestov.



Demonštranti požadujú odstúpenie irackej vlády, rozpustenie parlamentu a vypísanie predčasných volieb. Bezpečnostné zložky rozháňajú zhromaždené davy slzotvorným plynom, horúcou vodou, zábleskovými granátmi či obuškami.



Zásahy poriadkových síl si od piatka vyžiadali už viac ako 70 mŕtvych. Počas predchádzajúcej vlny protestov začiatkom októbra prišlo o život najmenej 149 ľudí.