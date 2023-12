Iracká vláda odsúdila odvetné útoky Spojených štátov

Bagdad 26. decembra (TASR) - Iracká vláda v utorok odsúdila nočné americké útoky na vojenské pozície v Iraku. Zároveň oznámila, že si vyžiadali život jednej osoby. Zranenia utrpelo ďalších 18 ľudí, informuje TASR podľa správ agentúr AFP a Reuters.



Iracká vláda odsudzuje americké útoky ako "neakceptovateľné porušenie irackej zvrchovanosti“. Takéto útoky nie sú akceptovateľné za nijakých podmienok a z nijakého dôvodu, uviedla iracká vláda. Zároveň odsúdila i útoky ozbrojených skupín na vojenské základe, na ktorých sa nachádzajú vojenskí poradcovia koalície vedenej Spojenými štátmi.



Nemenovaný predstaviteľ irackého ministerstva vnútra uviedol, že jeden z amerických útokov bol zameraný na objekt šiitskej polovojenskej sieti Ľudové mobilizačné sily (Hašd Šaabí) podporovanej Iránom v meste Hilla. Išlo o jedno z dvoch miest, ktoré sa stali terčom útoku v irackom guvernoráte Bábil. Podľa predstaviteľa prišlo k ďalšiemu útoku v guvernoráte Wásit.



Spojené štáty v pondelok oznámili, že na príkaz prezidenta Joea Bidena podnikli odvetné útoky na tri zariadenia využívané Iránom podporovanými jednotkami v Iraku. "Americké vojenské sily podnikli nevyhnutné a primerané údery na tri zariadenia využívané (milíciami) Katáib Hizballáh a (jej) spriaznenými skupinami v Iraku," uviedol vo vyhlásení americký minister obrany Lloyd Austin. Pri útokoch utrpeli zranenie traja americkí vojaci.



Dodal, že išlo o reakciu na sériu útokov proti americkému personálu v Iraku a Sýrii zo strany Iránom sponzorovaných milícií. K eskalácii napätia pritom prichádza po útoku palestínskeho militantného hnutia Hamas na Izrael zo začiatku októbra, ktorý viedol k vojne v Pásme Gazy.



Milície Katáib Hizballáh tvoria súčasť Ľudových mobilizačných síl - aliancie bývalých polovojenských síl, ktorá sa začlenila do irackých ozbrojených síl, píše AFP.



Spojené štáty majú v Sýrii približne 900 vojakov a ďalších 2500 v Iraku v rámci misie zameranej podľa Washingtonu na poradenstvo miestnym silám, ktoré sa snažia predísť tomu, aby hnutie Islamský štát (IS) znovu nabralo na sile. IS totiž v roku 2014 pred svojou porážkou podarilo dobyť veľké časti Sýrii a Iraku.