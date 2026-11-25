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Iracká vláda podľa súdu môže nasadiť sily na hranice v Kurdistane
Priklonil sa tak na stranu premiéra Alího az-Zajdího, ktorý sa snaží posilniť autoritu ústrednej vlády.
Autor TASR
Bagdad 25. novembra (TASR) - Iracký najvyšší súd v stredu rozhodol, že federálna vláda v Bagdade môže nasadiť ozbrojené sily na zaistenie medzinárodných hraníc krajiny vrátane tých v autonómnom regióne Kurdistan. Priklonil sa tak na stranu premiéra Alího az-Zajdího, ktorý sa snaží posilniť autoritu ústrednej vlády. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Premiér v utorok nariadil federálnym úradom, aby prevzali kontrolu nad hraničnými priechodmi spravovanými regionálnou vládou Kurdistanu a nad niekoľkými ropnými poľami. Predchádzalo tomu vyšetrovanie pašovania v štátnej spoločnosti North Oil Company.
Kurdské úrady krok Bagdadu označili za porušenie ústavy. Vláda autonómneho regiónu uviedla, že to považuje za nebezpečný signál, ktorý naznačuje nedostatok dôvery vo federálny systém.
Iracký najvyšší súd stanovil, že federálna vláda má právomoc nasadiť a veliť federálny ozbrojeným silám a prijať potrebné opatrenia na zaistenie všetkých irackých hraníc so susednými krajinami - vrátane tých na územiach spravovaných Kurdistanom.
Federálne úrady môžu tiež podľa rozhodnutia kontrolovať všetky hraničné priechody a ministerstvo pre ropu disponuje ústavnými a zákonnými právomocami na dohľad nad činnosťami a zmluvami, ktoré súvisia s ťažbou, produkciou, predajom a vývozom ropy a zemného plynu.
Po utorňajšom oznámení az-Zajdího štátna agentúra INA uviedla, že podľa spravodajského dokumentu je ropa z polí v irackých provinciách Kirkúk a Sulajmáníja pašovaná v nákladiakoch do Iránu, kde sa mieša s iránskou ropou a následne sa vyváža do Afganistanu pre domácu spotrebu.
Agentúra AFP nedokázala pravosť dokumentu, ktorý mala k dispozícii, nezávisle overiť. Uviedla však, že podľa neho sa iracká a iránska ropa miešajú s cieľom pomôcť Iránu „vyhnúť sa sankciám“. USA, s ktorými iracký premiér od nástupu do funkcie začiatkom tohto roka úzke vzťahy, už dlhšie obviňujú Irán, že využíva hospodárstvo Iraku na obchádzanie sankcií.
Zdroj z bezpečnostných kruhov v Bagdade pre AFP povedal, že že stanovisko ústrednej vlády je také, že každé pašeráctvo do Iránu alebo inde je zakázané a celá medzinárodná hranica musí byť zabezpečená.
Premiér v utorok nariadil federálnym úradom, aby prevzali kontrolu nad hraničnými priechodmi spravovanými regionálnou vládou Kurdistanu a nad niekoľkými ropnými poľami. Predchádzalo tomu vyšetrovanie pašovania v štátnej spoločnosti North Oil Company.
Kurdské úrady krok Bagdadu označili za porušenie ústavy. Vláda autonómneho regiónu uviedla, že to považuje za nebezpečný signál, ktorý naznačuje nedostatok dôvery vo federálny systém.
Iracký najvyšší súd stanovil, že federálna vláda má právomoc nasadiť a veliť federálny ozbrojeným silám a prijať potrebné opatrenia na zaistenie všetkých irackých hraníc so susednými krajinami - vrátane tých na územiach spravovaných Kurdistanom.
Federálne úrady môžu tiež podľa rozhodnutia kontrolovať všetky hraničné priechody a ministerstvo pre ropu disponuje ústavnými a zákonnými právomocami na dohľad nad činnosťami a zmluvami, ktoré súvisia s ťažbou, produkciou, predajom a vývozom ropy a zemného plynu.
Po utorňajšom oznámení az-Zajdího štátna agentúra INA uviedla, že podľa spravodajského dokumentu je ropa z polí v irackých provinciách Kirkúk a Sulajmáníja pašovaná v nákladiakoch do Iránu, kde sa mieša s iránskou ropou a následne sa vyváža do Afganistanu pre domácu spotrebu.
Agentúra AFP nedokázala pravosť dokumentu, ktorý mala k dispozícii, nezávisle overiť. Uviedla však, že podľa neho sa iracká a iránska ropa miešajú s cieľom pomôcť Iránu „vyhnúť sa sankciám“. USA, s ktorými iracký premiér od nástupu do funkcie začiatkom tohto roka úzke vzťahy, už dlhšie obviňujú Irán, že využíva hospodárstvo Iraku na obchádzanie sankcií.
Zdroj z bezpečnostných kruhov v Bagdade pre AFP povedal, že že stanovisko ústrednej vlády je také, že každé pašeráctvo do Iránu alebo inde je zakázané a celá medzinárodná hranica musí byť zabezpečená.