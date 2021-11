Iracké bezpečnostné sily v Bagdade zasiahli voči demonštrantom

Bagdad 5. novembra (TASR) - Stovky priaznivcov proiránskych zoskupení sa v piatok v irackom hlavnom meste Bagdad dostali do potýčok s bezpečnostnými silami, keď vyšli do ulíc, aby vyjadrili svoje rozhorčenie nad výsledkom októbrových volieb do irackého parlamentu. Informovala o tom agentúra AFP a bezpečnostné zdroje.



Demonštranti zo skupín lojálnych šiitskej polovojenskej sieti Hašíd aš-Šabí, ktorú podporuje Irán, hádzali do policajtov rôzne predmety a "zablokovali... prístup do (prísne zabezpečenej) tzv. zelenej zóny" z troch strán. Polícia ich zatlačila späť, pričom na rozohnanie davu použila streľbu do vzduchu.



Politická odnož siete Hašíd aš-Šabí v októbrových voľbách nedosiahla očakávaný výsledok - na základe predbežných výsledkov sčítania hlasov jej totiž pripadlo menej kresiel, ako sa nádejala. Stúpenci skupiny označili tento výsledok za dôsledok volebného podvodu a odsúdili ho.



Agentúra AFP pripomenula, že blok Fatah zastrešujúci irackých šiitských moslimov podporovaných Iránom, ktorí v rokoch 2014 - 2017 bojovali po boku irackej armády proti Islamskému štátu, získal zrejme iba približne 14 kresiel. To predstavuje výrazný pokles oproti 47 mandátom, ktoré mal v predchádzajúcom parlamente, kde tak bol druhou najpočetnejšou frakciou.



Vo voľbách podľa odhadov zvíťazil blok vplyvného populistického duchovného Muktadu Sadra.



Tzv. zelená zóna v Bagdade sa vyznačuje vysokou mierou zabezpečenia - okrem iného aj pre to, že je sídlom americkej ambasády a irackej volebnej komisie.



Milície Hašíd požadujú stiahnutie amerických síl z krajiny. Agentúra AFP v súvislosti s tým dodala, že americkí vojaci zostávajú v Iraku ako súčasť koalície, ktorá pomáhala Bagdadu v boji proti zoskupeniu Islamský štát (IS). Iracká vláda vyhlásila IS za porazený v roku 2017.



Agentúra MENA pripomenula, že Sadr je tiež kritikom zahraničnej intervencie v Iraku, a to vrátane vplyvu Iránu.



Vo svojej správe agentúra MENA poznamenala, že minulý týždeň sa vo viac ako 2000 volebných miestnostiach začalo manuálne prepočítavanie hlasov odovzdaných vo voľbách. Predchádzali tomu sťažnosti na priebeh hlasovania.



Po posúdení týchto námietok budú výsledky hlasovania zaslané najvyššiemu federálnemu súdu na ratifikáciu. Následne bude mať iracký prezident Barhám Sálih 15 dní na zvolanie nového parlamentu.