Iracké sily zabili vysokopostaveného veliteľa Islamského štátu

Bagdad 14. marca (TASR) - Iracký premiér Muhammad Šijá Súdání v piatok oznámil, že iracké bezpečnostné sily zabili vysokopostaveného veliteľa teroristickej skupiny Islamský štát (IS). TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a Reuters.



Súdání v príspevku na X napísal, že Abdalláh Makkí Muslih ar-Rufají, známy aj ako abú Chadíža, "bol považovaný za jedného z najnebezpečnejších teroristov v Iraku a na svete". Podľa premiéra bol zástupcom kalifa IS a "guvernérom" organizácie v Sýrii a Iraku. Zodpovedal tiež za fungovanie vonkajších operácií skupiny.



Nemenovaný bezpečnostný predstaviteľ pre AP uviedol, že Rufají zahynul pri leteckom útoku v provincii Anbár na západe Iraku.



Operácia sa uskutočnila v čase, keď sa irackí predstavitelia obávajú návratu IS po páde režimu prezidenta Bašára Asada v susednej Sýrii. Na návšteve Iraku je aktuálne minister zahraničných vecí novej sýrskej prechodnej vlády, ktorý vyhlásil, že Damask je pripravený "posilniť protidžihádistickú" koalíciu v regióne.



Reuters pripomína, že koncom roka 2015 IS kontroloval veľké časti Sýrie a Iraku, na ktorých území vyhlásil kalifát. Pod faktickou vládou teroristov žili milióny ľudí a dobyť sa im podarilo aj veľké mestá ako Mósul. Organizáciu však v roku 2019 na Blízkom východe takmer úplne porazila medzinárodná koalícia vedená Spojenými štátmi.



Centrálne velenie USA v júli minulého roka uviedlo, že skupina sa pokúša obnoviť svoje aktivity po rokoch útlmu. Velenie vychádzalo z tvrdení IS, že v prvej polovici roka 2024 uskutočnil v Iraku a Sýrii 153 útokov.