Iracké sily likvidujú zvyšky Islamského štátu

Bagdad 20. júla (TASR) - Iracká armáda oznámila, že v spolupráci s bezpečnostnými agentúrami a polovojenskými silami začala v sobotu zásah s cieľom vyčistiť oblasti severne od hlavného mesta Bagdad od zvyškov teroristickej organizácie Islamský štát (IS). Ide o druhú fázu operácie proti IS s označením "Vôľa k víťazstvu", informovala tlačová agentúra AP.



Podľa vyjadrenia armády sa táto fáza týka území severne od Bagdadu a priľahlých častí provincií Anbár, Saláhaddín a Dijálá. Prvá fáza operácie sa začala pred dvoma týždňami na územiach pozdĺž hranice so Sýriou.



Iracká vláda vyhlásila ešte v decembri 2017 víťazstvo nad IS v súvislosti s oslobodením posledných častí Irak, ktoré táto organizácia okupovala. Extrémisti však naďalej vedú povstalecký boj a podnikajú smrtiace útoky.



Na spomínanej operácií sa podľa armády podieľajú aj šiitské milície podporované Iránom, známe ako Ľudové mobilizačné sily, federálna polícia a ďalšie zložky. Podporuje ju medzinárodná vojenská koalícia proti IS pod vedením Spojených štátov.