Iracké úrady zadržali muža podozrivého zo série útokov v Austrálii
Autor TASR
Bagdad 14. januára (TASR) - Iracké úrady zadržali muža, ktorého Austrália považuje za možného podozrivého z antisemitského útoku na synagógu v Melbourne a ďalších podobných činov. V stredu o tom informovala austrálska polícia, píše TASR podľa správy agentúry Reuters.
Zadržanou osobou je Kázim Hamad. Šéfka austrálskej federálnej polície Krissy Barrettová uviedla, že muž predstavuje hrozbu pre národnú bezpečnosť, a že ho označila za svoju „prioritu číslo jeden“. V Austrálii ho predtým odsúdili za drogovú trestnú činnosť a v roku 2023 deportovali do Iraku.
Ako podozrivý je muž vedený v rámci vyšetrovania viacerých útokov v Austrálii vrátane podpaľačských útokov spojených s obchodovaním s tabakom a tiež údajne politicky motivovaného podpaľačského útoku na synagógu Adass Israel v Melbourne.
Hamada sa iracké úrady rozhodli zadržať nezávisle v rámci vlastného trestného stíhania po tom, ako im austrálska polícia koncom minulého roka o mužovi poskytla informácie.
„Toto zatknutie je významným zásahom proti údajnému závažnému zločincovi a jeho údajnej zločineckej organizácii v Austrálii,“ uviedla vo vyhlásení Barrettová.
Agentúra Reuters vo svojej správe pripomenula, že Austrália ešte v auguste minulého roka vyhostila veľvyslanca Iránu po tom, ako jej spravodajská služba vysledovala financovanie maskovaných zločincov, ktorí údajne v decembri 2024 podpálili zmienenú synagógu v Melbourne, až k iránskym Revolučným gardám.
