Irackého imáma odsúdili v Nemecku na viac ako desať rokov za mrežami

Hannover 24. februára (TASR) - Iracký imám Abú Walá, považovaný za hlavného predstaviteľa džihádistov z Islamského štátu (IS) v Nemecku, bol v stredu odsúdený na desať a pol roka odňatia slobody. Informovala o tom agentúra DPA.



Súd v severonemeckom meste Celle uznal 37-ročného imáma vinným z podporovania terorizmu a členstva v teroristickej organizácii. Abú Walá pôsobil v neslávne známej mešite v Hildesheime, ktorá priťahovala islamistov z celej krajiny, medzičasom ju však postavili mimo zákon.



Iračan Abú Walá a jeho sieť organizovali nábory zradikalizovaných mladých ľudí predovšetkým zo severozápadného Nemecka, následne finančne a logisticky zabezpečovali ich cesty do Iraku a Sýrie.



Trom ďalším spoluobžalovaným súd udelil tresty odňatia slobody až do výšky osem rokov.



Štvorica obžalovaných sa prvýkrát postavila pred súd v roku 2017 na základe obvinenia z podpory Islamského štátu a členstva v teroristickej organizácii.