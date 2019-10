Irackí Kurdi aj napriek odsunu vojsk USA zo Sýrie oceňujú ich prínos

Bagdad 22. októbra (TASR) - Prezident irackého Kurdistanu Néčírvan Barzaní v pondelok vyhlásil, že stiahnutie amerických vojakov zo Sýrie nie je síce "vítané", ale autonómny región v severnom Iraku oceňuje úlohu, ktorú americké jednotky zohrávajú pri jeho ochrane. Informovala o tom agentúra Reuters.



"Chápeme silné emócie našich ľudí, ale uznanie za úlohu a prínos koaličných síl, a to najmä armády Spojených štátov, by nemalo byť ovplyvnené nežiaducimi politickými rozhodnutiami," povedal Barzaní.



Podľa jeho slov americké jednotky za uplynulé tri desaťročia zohrávajú "významnú úlohu" pri ochrane Kurdistanu.



Reuters skonštatovala, že vyjadrenie Barzaního podčiarklo umiernenú reakciu vodcov irackých Kurdov, ktorí neodsúdili susedné Turecko za útok v severovýchodnej Sýrii, ktorý prinútil k úteku už tisíce Kurdov. Iracký Kurdistan vyváža ropu cez turecké ropovody a krajiny majú úzke politické väzby, dodáva agentúra.



Turecko spustilo na severovýchode Sýrie 9. októbra vojenskú operáciu namierenú proti Kurdom po tom, ako sa z tejto oblasti stiahli americké jednotky dovtedy podporujúce Kurdov. Tí následne podpísali so sýrskym prezidentom Bašárom Asadom dohodu, ktorú sprostredkovala Moskva.



Vo štvrtok večer začalo na severe Sýrie platiť prímerie, ktoré je výsledkom stretnutia amerického viceprezidenta Mika Pencea s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom.



Turecko sa v tejto dohode zaviazalo prerušiť svoju vojenskú operáciu, aby umožnilo kurdským silám stiahnuť sa v priebehu piatich dní z oblasti tzv. bezpečnostnej zóny. Keď bude tento odsun zavŕšený, má byť turecká operácia ukončená.