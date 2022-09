Irackí lídri sa dohodli na potrebe konania predčasných volieb

Bagdad 5. septembra (TASR) - Najvyšší predstavitelia irackej exekutívy a hlavných politických strán sa v pondelok dohodli, že budú pracovať na usporiadaní predčasných volieb v záujme riešenia patovej situácie na irackej politickej scéne. Vplyvný šiitský duchovný Muktadá Sadr však túto schôdzku bojkotoval, informovala agentúra AFP.



AFP poznamenala, že predčasné voľby boli hlavnou požiadavkou Sadra a jeho stúpencov, ktorí žiadali rozpustenie parlamentu.



Agentúra AFP súčasne pripomenula, že pondelková schôdzka sa uskutočnila týždeň po zrážkach Sadrových stúpencov s armádou a frakciami podporovanými Iránom. Tie vypukli po tom, ako sadristi vtrhli do vládneho sídla v opevnenej a prísne stráženej tzv. zelenej zóne v Bagdade, kde sídlia vládne úrady a viaceré zahraničné zastupiteľstvá.



Počas týchto nepokojov prišlo o život viac ako 30 Sadrových stúpencov a stovky ďalších boli zranené.



Podľa irackej ústavy môže byť parlament rozpustený len absolútnou väčšinou hlasov poslancov snemovne, a to na základe žiadosti tretiny poslancov alebo na podnet premiéra odobrený prezidentom.



Sadrovi politickí rivali z proiránskeho Koordinačného rámca pritom podľa AFP chcú, aby bol nový predseda vlády vymenovaný ešte pred uskutočnením nových volieb.



Účastníci pondelkového stretnutia sa okrem toho opäť obrátili na vedenie sadristického hnutia a vyzvali ho, aby sa zúčastňovalo na stretnutiach, ktorých účastníci sa snažia nájsť riešenie patovej situácie na irackej politickej scéne.



AFP konštatovala, že dnešné stretnutie bolo druhým tohto druhu - prvé sa konalo v auguste a Sadr ho takisto bojkotoval.



Sadrov blok vyšiel z volieb, ktoré sa v Iraku konali v októbri minulého roka, ako najsilnejší politický subjekt - v zákonodarnom zbore má 73 poslancov, nie však väčšinu, a nepodarilo sa mu ani vytvoriť novú vládu.



Sadristický blok v júni stiahol svojich poslancov z parlamentu a samotný Muktadá as-Sadr v auguste vyhlásil, že "všetky strany" vrátane jeho vlastnej by sa mali vzdať vládnych pozícií, aby pomohli vyriešiť pretrvávajúcu krízu. Pred niekoľkými dňami Sadr oznámil, že pre vládnu krízu definitívne odchádza z politiky. Toto jeho vyhlásenie viedlo k spomínaným nepokojom v bagdadskej tzv. zelenej zóne.