Pompeo: Irackí lídri v súkromí prítomnosť amerických vojakov podporujú

Washington 14. januára (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo v pondelok uviedol, že irackí politickí lídri mu počas súkromných rozhovorov povedali, že podporujú prítomnosť amerických vojakov v Iraku - aj napriek výzvam na ich odchod. Informovala o tom agentúra AFP.



Iracký parlament 5. januára schválil uznesenie, v ktorom žiada odchod amerických vojakov z krajiny. Predchádzalo tomu zabitie iránskeho generála Kásema Solejmáního Američanmi v Iraku v noci na piatok 3. januára.



Americký minister zahraničných vecí však povedal, že od približne 50 iránskych lídrov, s ktorými od začiatku mesiaca hovoril, dostal iné správy. Pompeo podľa svojich slov hovoril s lídrami z rôznych zázemí vrátane príslušníkov šiitskej väčšiny, ktorá má dobré vzťahy s Iránom.



"Nepovedia to verejne. V súkromí však všetci vítajú skutočnosť, že Amerika je stále v krajine a vykonáva svoju protiteroristickú vojenskú akciu," povedal Pompeo.



Americký minister zahraničných vecí uviedol, že Spojené štáty majú z dlhodobého hľadiska záujem obmedziť svoju prítomnosť v Iraku. Pompeo minulý týždeň odmietol požiadavku irackého premiéra v demisii Ádila Abdala Mahdího, aby vyslal do Iraku delegáciu, ktorej úlohou bude vypracovať mechanizmus odsunu amerických vojakov z tejto blízkovýchodnej krajiny.



Na základniach v Iraku je rozmiestnených okolo 5200 amerických vojakov, podporujúcich miestnu armádu. Tvoria väčšinu širšej koalície, ktorú v roku 2014 pozvala do krajiny iracká vláda, aby pomohla v boji proti džihádistom z tzv. Islamského štátu.