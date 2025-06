Iracký ajatolláh Sístání: Útok na lídrov bude mať dôsledky pre región

Bagdad 19. júna (TASR) - Najvplyvnejší iracký šiitský duchovný ajatolláh Alí Sístání vo štvrtok varoval pred útokmi na vedenie Iránu a uviedol, že iránsko-izraelská vojna by mohla uvrhnúť celý región do chaosu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Každý útok na najvyššie iránske „duchové alebo politické vedenie“ by mal hrozné dôsledky pre celý región, uviedol Sístání vo svojom vyhlásení. Takéto útoky by podľa neho mohli na Blízkom východe vyvolať „rozsiahly chaos, ktorý by prehĺbil utrpenie jeho obyvateľov a vážne poškodil záujmy všetkých“.



Iracký duchovný vyzval medzinárodné spoločenstvo, aby urobilo všetko pre ukončenie tejto podľa jeho slov nespravodlivej vojny a našlo mierové riešenie iránskeho jadrového programu.



Výzva irackého predstaviteľa prišla po tom, čo izraelský premiér Benjamin Netanjahu nevylúčil plány zabiť iránskeho najvyššieho duchovného vodcu ajatolláha Alího Chemeneího. Jeho smrť by podľa Netanjahua „ukončila konflikt“. Americký prezident Donald Trump v tejto súvislosti uviedol, že Spojené štáty zatiaľ nedovolia zabitie Chameneího, avšak požiadal, aby sa Irán „bezpodmienečne vzdal“. Iránsky duchovný vodca túto výzvu prezidenta USA odmietol.



Sístání sa narodil v Iráne a je najvyššou náboženskou autoritou pre milióny šiitských moslimov v Iraku a po celom svete. Podľa AFP má moc zmobilizovať veľkú časť tejto základne v Iraku.



Po začiatku izraelských útokov na Irán spred týždňa, ktoré islamská republika opätuje, sa zvyšujú varovania pred rozsiahlou regionálnou vojnou a rastú obavy z intervencie irackých frakcií podporovaných Iránom, väčšinou proti americkým záujmom v regióne, píše AFP.



Hoci je Sístání Iránec, je vnímaný ako významnou osobnosťou v nedávnej irackej histórii a je známy tým, že sa stavia proti rastúcemu vplyvu Teheránu v Iraku.



Šiitskí moslimovia oblečení vo vojenských uniformách sa v stredu vo večerných hodinách zhromaždili neďaleko iránskych hraníc. Držali iracké a iránske vlajky a kričali slogany odsudzujúce izraelské útoky na Irán.