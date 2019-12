Iracký duchovný vyzval na predčasné voľby ako východisko z krízy

Bagdad 20. decembra (TASR) - Iracký hlavný šiitský duchovný, veľký ajatolláh Alí Sístání, vyzval v piatok na predčasné voľby s tým, že sú jediným východiskom zo súčasných nepokojov sužujúcich jeho krajinu. Nová vláda by podľa neho mala byť vytvorená čo najskôr, informovala agentúra Reuters.



Pri vlne protestov v Iraku, ktorá sa začala 1. októbra, prišlo o život viac než 450 ľudí, prevažne neozbrojených demonštrantov, no tiež niektorých príslušníkov bezpečnostných síl. Protestujúci, zväčša mladí ľudia, žiadajú reformu politického systému, ktorý je podľa nich hlboko skorumpovaný a udržiava väčšinu Iračanov v chudobe.



"Najrýchlejšou a najpokojnejšou cestou zo súčasnej krízy... je obrátiť sa znova na ľudí uskutočnením predčasných volieb po prijatí spravodlivého volebného zákona," apeloval Sístání.



Parlament v stredu neschválil nový volebný zákon, čo je kľúčová požiadavka protestujúcich po hlasovaniach z uplynulých rokoch, poznačených obvineniami z podvodov.



"Dúfame, že sformovanie novej vlády sa nebude dlho odkladať," uviedol Sístání v príhovore, ktorý prečítal jeho zástupca počas piatkovej kázne v šiitskom posvätnom meste Karbalá.



Patová situácia v irackom parlamente blokuje tiež zvolenie nového premiéra. Poslanci tak do štvrtkovej ústavou predpísanej lehote nevymenovali nástupcu premiéra Ádila Abdala Mahdího, ktorý odstúpil v novembri, zostáva však úradujúcim predsedom vlády.