Iracký parlament opäť nehlasoval o novom prezidentovi
Autor TASR
Bagdad 1. februára (TASR) - Iracký parlament v nedeľu opäť odložil zasadnutie, na ktorom mali poslanci hlasovať o novom prezidentovi. Dôvodom sú nezhody pri výbere jediného kandidáta. Poslanci tak rovnako ako pred niekoľkými dňami odložili schôdzu na neurčito, keďže sa nepodarilo dosiahnuť požadované kvórum. Informovala o tom agentúra DPA, píše TASR.
Podľa zvyklostí post premiéra v Iraku zastáva šiita, predsedom parlamentu býva sunnita a prezidentský post, ktorý je prevažne ceremoniálny, patrí Kurdovi. Kurdské strany sa však na svojom kandidátovi ešte nedohodli, čo potvrdil v nedeľu aj premiér irackého autonómneho regiónu Kurdistan Masrúr Bárzání. Kandidát musí mať podporu aj ostatných politických blokov a získať hlasy dvojtretinovej väčšiny v parlamente.
Prezidentský post zvyčajne zastáva nominant politickej strany Vlastenecký zväz Kurdistanu (PUK). Tento rok však konkurenčná Kurdská demokratická strana (KDP) navrhla svojho vlastného kandidáta, súčasného ministra zahraničných vecí Fuáda Husajna.
Po zvolení by hlava štátu mala do 15 dní vymenovať predsedu vlády. Favoritom je Núrí Málikí, ktorý funkciu premiéra zastával už v rokoch 2006 až 2014. Podporu jeho kandidatúry napriek hrozbám zo strany USA v sobotu potvrdila hlavná šiitská aliancia v Iraku Koordinačná platforma. Zdôraznila, že voľba premiéra je výlučne irackou ústavnou záležitosťou...bez cudzieho zásahu“.
Málikí mal podporu americkej administratívy, neskôr sa však dostal s Washingtonom do sporu pre rastúce väzby na Irán. Šéf Bieleho domu Donald Trump pohrozil, že ak sa Málikí stane premiérom, Spojené štáty zrušia všetky programy podpory pre Irak.
USA majú v irackej politike významný vplyv od invázie v roku 2003, ktorá zvrhla dlhoročného vládcu Saddáma Husajna, no sú zároveň protivníkom hlavného spojenca Bagdadu – Iránu.
Irak zápasí s nízkym hospodárskym rastom a nemôže riskovať represívne opatrenia USA, ktoré už podnikli reštrikcie voči niekoľkým irackým subjektom. Stalo sa tak na po obvineniach, že pomáhajú Teheránu obchádzať medzinárodné sankcie.
