Iracký parlament sa zišiel na ustanovujúcej schôdzi, zvolil predsedu

Bagdad 10. januára (TASR) - Iracký parlament sa v nedeľu zišiel na ustanovujúcom zasadnutí. Schôdza sa konala tri mesiace po parlamentných voľbách, ktoré vyhral šiitský duchovný Muktada Sadr.



Očakáva sa, že Sadr (47), ktorý kedysi velil protiamerickám milíciám a má v Iraku veľa oddaných sympatizantov, bude mať kľúčové slovo v tom, kto bude novým premiérom. Tento post zatiaľ zastáva Mustafa Kázimí.



Hnutie vedené Sadrom sa vo voľbách vlani v októbri uchádzalo o priazeň voličov až po tom, čo Sadr zrušil počiatočnú výzvu na bojkot volieb. "Sadristi" napokon získali 73 z 329 parlamentných kresiel.



Ako informovala agentúra AFP, na nedeľnej schôdzi zložilo poslanecký sľub všetkých 329 poslancov jednokomorového parlamentu. Následne pristúpili k voľbe predsedu parlamentu, čo je post vyhradený pre sunnitov. Stal sa ním opäť Muhammad Halbusí.



Povolebné obdobie v Iraku bolo poznačené napätím a obvineniami z podvodov a aj v nedeľu vypukol spor medzi poslancami šiitskej koalície a ich súpermi z radov sadristov, ktorý prerástol do fyzických potýčok, uviedli viaceré parlamentné zdroje. Schôdza bola pre potýčky prerušená a rokovanie sa obnovilo po asi hodine.



Agentúra AFP informovala, že parlament musí teraz do 30 dní od ustanovujúcej schôdze zvoliť prezidenta republiky.



Nový prezident musí následne vymenovať premiéra, ktorého vyberie najväčšia koalícia. Dezignovaný premiér bude mať 30 dní na zostavenie vlády.



Niektorí odborníci a politici očakávajú, že Irak bude mať novú vládu do marca.



Sadr opakovane povedal, že chce prelomiť irackú politickú tradíciu vlády "konsenzu" a namiesto toho vytvoriť väčšinovú vládu.