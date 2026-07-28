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Iracký premiér bude v Turecku rokovať o ropovode aj bezpečnosti
Podľa tureckých predstaviteľov sa stretnutie s prezidentom Turecka Recepom Tayyipom Erdoganom a inými predstaviteľmi sústredí aj na bezpečnosť, obchod, energetiku, dopravu a vodné hospodárstvo.
Autor TASR
Ankara 28. júla (TASR) - Iracký premiér Alí az-Zajdí v utorok pricestoval do Turecka na rokovania, ktoré budú podľa očakávaní zahŕňať výstavbu ropovodu do Turecka. Agentúra AP informuje, že cieľom tohto projektu je znížiť riziká pre iracký vývoz ropy spôsobené napätím v oblasti Perzského zálivu, píše TASR.
Podľa tureckých predstaviteľov sa stretnutie s prezidentom Turecka Recepom Tayyipom Erdoganom a inými predstaviteľmi sústredí aj na bezpečnosť, obchod, energetiku, dopravu a vodné hospodárstvo.
Podľa vyhlásenia kancelárie premiéra budú diskutovať o „spoločných infraštruktúrnych projektoch spôsobom, ktorý slúži záujmom týchto dvoch susediacich krajín“.
Az-Zajdí už navštívil aj Spojené štáty a Irán. V USA podpísali americké spoločnosti s irackou vládu dohody a partnerstvá v hodnote zhruba 60 miliárd dolárov, a to vrátane dohôd, ktorých zámerom je vytvoriť alternatívne trasy na transport ropy z Perzského zálivu.
Podľa AP sa zvažuje aj ropovod, ktorý by spájal mesto Basra na juhu Iraku s mestom Hadítha na západe krajiny a odtiaľ by viedol do tureckého prístavu Ceyhan a do prístavu Baníjás na pobreží Sýrie.
Iracký premiér pricestoval do Turecka v čase, keď Ankara vedie rokovania o ukončení desaťročia trvajúceho konfliktu s militantnou Stranou kurdských pracujúcich (PKK), ktorých bojovníci sa nachádzajú najmä v severnom Iraku. PKK pred rokom začala na severe Iraku so symbolickým odzbrojovaním, keď desiatky bojovníkom začali ceremoniálne skladať zbrane v rámci mierového procesu s Tureckom.
Podľa tureckých predstaviteľov sa stretnutie s prezidentom Turecka Recepom Tayyipom Erdoganom a inými predstaviteľmi sústredí aj na bezpečnosť, obchod, energetiku, dopravu a vodné hospodárstvo.
Podľa vyhlásenia kancelárie premiéra budú diskutovať o „spoločných infraštruktúrnych projektoch spôsobom, ktorý slúži záujmom týchto dvoch susediacich krajín“.
Az-Zajdí už navštívil aj Spojené štáty a Irán. V USA podpísali americké spoločnosti s irackou vládu dohody a partnerstvá v hodnote zhruba 60 miliárd dolárov, a to vrátane dohôd, ktorých zámerom je vytvoriť alternatívne trasy na transport ropy z Perzského zálivu.
Podľa AP sa zvažuje aj ropovod, ktorý by spájal mesto Basra na juhu Iraku s mestom Hadítha na západe krajiny a odtiaľ by viedol do tureckého prístavu Ceyhan a do prístavu Baníjás na pobreží Sýrie.
Iracký premiér pricestoval do Turecka v čase, keď Ankara vedie rokovania o ukončení desaťročia trvajúceho konfliktu s militantnou Stranou kurdských pracujúcich (PKK), ktorých bojovníci sa nachádzajú najmä v severnom Iraku. PKK pred rokom začala na severe Iraku so symbolickým odzbrojovaním, keď desiatky bojovníkom začali ceremoniálne skladať zbrane v rámci mierového procesu s Tureckom.