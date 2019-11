Iracký premiér odvolal vojenského veliteľa po nepokojoch v krajine

Bagdad 28. novembra (TASR) - Iracký premiér Ádil Abdal Mahdí odvolal vo štvrtok vojenského veliteľa, ktorého ráno vyslal do mesta Násiríja, aby tam "obnovil poriadok" po tom, ako si tam zásah bezpečnostných zložiek vyžiadal viac ako 20 mŕtvych. Informovala o tom agentúra AFP.



Premiér Mahdí, ktorý je tiež najvyšším veliteľom irackých ozbrojených síl, nariadil vyslanie vojenských veliteľov do nepokojných južných provincií s cieľom obnovenia poriadku. Veliteľa Džamíla Šumarrího vyslal do Násiríje, avšak štátna televízia neskôr informovala, že ho odvolal.



Tisícky Iračanov za zúčastnili vo štvrtok v Násiríji na pohrebnom sprievode, čím porušili zákaz vychádzania. Najmenej 22 osôb prišlo o život a viac ako 180 ďalších utrpelo zranenia v tomto meste, kde bezpečnostné zložky rozohnali demonštráciu streľbou ostrými nábojmi.



Protivládne demonštrácie v Bagdade aj južnejšie položených častiach Iraku, kde prevažuje šiitské obyvateľstvo, prebiehajú od 1. októbra. Protestujúci vyčítajú irackej vláde pod vedením šiitov beznádejnú skorumpovanosť a narastajúci vplyv Iránu a sťažujú sa na zlé verejné služby a vysokú nezamestnanosť. Nespokojenci požadujú odstúpenie vlády a usporiadanie predčasných parlamentných volieb.