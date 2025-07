Iracký premiér opätovne otvoril letisko v Mósule

Mósul 16. júla (TASR) — Iracký premiér Muhammad Šijá Súdání v stredu slávnostne otvoril zrekonštruované letisko v meste Mósul, ktoré bolo zničené počas bojov s militantmi z teroristickej organizácie Islamský štát (IS). Očakáva sa, že letisko, by malo byť plne funkčné pre vnútroštátne a medzinárodné lety o dva mesiace. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru AFP.



„Letisko bude slúžiť ako ďalšia spojnica medzi Mósulom a inými irackými mestami a regionálnymi destináciami,“ uviedol vo vyhlásení úrad premiéra.



Bojovníci IS dobyli Mósul v júni 2014 po tom, ako obsadili rozsiahle časti Iraku a susednej Sýrie. Z Veľkej mešity an-Núrí vyhlásil vodca IS Abú Bakr Bagdádí na obsadených územiach kalifát.



Po dlhotrvajúcich prudkých bojoch iracké sily podporované medzinárodnou koalíciou vedenou USA v júli 2017 vytlačili islamistov z mesta a koncom toho istého roka vyhlásili IS v Iraku za porazený.



Letisko nebolo v prevádzke od dobytia Mósulu džihádistami. V auguste 2022 položil vtedajší premiér Mustafá Kázimí základný kameň rekonštrukcie letiska, ktoré predtým ponúkalo medzinárodné lety prevažne do Turecka a Jordánska.



Súčasťou rekonštruovaného letiska je hlavný terminál, VIP salónik a radarový monitorovací systém. Očakáva sa, že ročne odbaví 630.000 cestujúcich.