Mahdír: Osud zahraničných džihádistov je v rukách justičného systému

Bagdad 10. augusta (TASR) - Osud stoviek zahraničných džihádistov odsúdených v Iraku na trest smrti alebo doživotie závisí od tamojšieho justičného systému, a nie od vlády. V rozhovore pre tlačovú agentúru AFP to vo štvrtok povedal iracký premiér Ádil Abdal Mahdí.



"Žiadnej krajine sme nesľúbili, že tieto tresty zmiernime. Náš justičný systém totiž neumožňuje irackému štátu omilostiť tých, ktorí už boli odsúdení na smrť," uviedol premiér.



Je na kasačnom súde, aby preskúmal verdikty súvisiace s terorizmom, a buď ich potvrdil, upravil alebo zrušil, poznamenala AFP.



Medzi cudzincami, ktorí momentálne čakajú v Iraku na popravu, je 11 francúzskych občanov. Traja Francúzi dostali doživotie po tom, ako ich usvedčili z príslušnosti k teroristickej organizácii Islamský štát (IS). Dosiaľ nebola vykonaná žiadna poprava; trest smrti jednej Nemky súd po odvolaní zmiernil na doživotie.



Od začiatku roku 2018 odsúdili v Iraku za členstvo v IS viac než 500 cudzincov - mužov i žien. Vládne zdroje začiatkom apríla potvrdili, že Irak tiež ponúkol súdny proces so zahraničnými džihádistami zadržiavanými v susednej Sýrii výmenou za dva milióny dolárov za každý prípad, pričom túto čiastku má zaplatiť ich domovská krajina.



Podľa Mahdího, ktorého v piatok citovala AFP, je "možné", že množstvo z nich bude prevezených do Iraku, a to vzhľadom na neochotu viacerých štátov dovoliť im návrat domov. Irak sa takisto chystá repatriovať približne 31.000 vlastných občanov - prevažne manželiek a detí podozrivých džihádistov - z Kurdmi prevádzkovaných utečeneckých táborov na severovýchode Sýrie.