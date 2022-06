Iracký premiér rokoval o obnovení rozhovorov Teheránu s Rijádom

Teherán 26. júna (TASR) - Iracký premiér Mustafá Kázimí absolvoval v nedeľu v Teheráne rokovania, ktorých cieľom je obnoviť rozhovory medzi Saudskou Arábiou a Iránom. Informovala o tom agentúra AP, ktorá spresnila, že Bagdad vystupuje ako sprostredkovateľ medzi Teheránom a Rijádom.



Pred príchodom do Teheránu iracký premiér v Rijáde rokoval s tamojším korunným princom, a de facto vládcom, princom Muhammadom bin Salmánom.



Agentúra AFP dodala, že za posledný rok sa v Iraku uskutočnilo päť kôl rozhovorov medzi Iránom a Saudskou Arábiou, pričom posledné z nich sa konalo v apríli.



Mustafá Kázimí vtedy povedal, že verí, že "zmierenie medzi Rijádom a Teheránom je blízko", čo je podľa AFP ďalší dôkaz meniaceho sa politického usporiadania v celom regióne.



Prevažne sunnitská Saudská Arábia a väčšinovo šiitský Irán nemajú diplomatické vzťahy už šesť rokov - odkedy iránski demonštranti zaútočili na saudskoarabské diplomatické misie v Iráne. Šlo o reakciu na popravu šiitského duchovného a kritika režimu v Rijáde Nimra an-Nimra, ktorú úrady Saudskej Arábie vykonali v januári roku 2016.



Rijád na spomínané násilnosti reagoval prerušením vzťahov s Teheránom.



Začiatkom marca tohto roku však saudskoarabský korunný princ Muhammad vyhlásil, že jeho krajina a Irán sú "susedmi na veky" a že pre oba štáty by bolo lepšie, keby svoje spory vyriešili a hľadali spôsoby, ako spolunažívať.



Po svojom príchode do kráľovstva Kázimí - podľa fotografií zverejnených jeho úradom - vykonal v posvätnom meste Mekka tzv. malú púť, známu ako umra.