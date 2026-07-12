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Iracký premiér Zajdí sa budúci týždeň vo Washingtone stretne s Trumpom
V Iraku je aktívnych viacero milícií podporovaných Iránom.
Autor TASR
Bagdad 12. júla (TASR) - Iracký premiér Alí az-Zajdí v pondelok odcestuje do Spojených štátov, kde sa stretne s prezidentom Donaldom Trumpom v rámci svojej prvej zahraničnej cesty od nástupu do úradu, uviedol hovorca vlády. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Zajdí „v pondelok odcestuje do Washingtonu na čele delegácie na vysokej úrovni na pozvanie amerického prezidenta“, uviedol hovorca vlády. Rokovania sa budú zameriavať na „posilnenie hospodárskych vzťahov a investícií“, najmä v ropnom a energetickom sektore, dodal.
V Iraku je aktívnych viacero milícií podporovaných Iránom. Tieto skupiny sa od začiatku vojny na Blízkom východe prihlásili k stovkám útokov v regióne vrátane tých na americké zariadenia či ciele spojené s kurdskými skupinami. USA tiež podnikli útoky na niektoré z týchto frakcií, čo zvýšilo napätie medzi Washingtonom a Bagdadom.
Zajdí prevzal úrad v čase rastúceho tlaku USA na Bagdad, aby spomínané skupiny odzbrojil. Potvrdil tiež záväzok Iraku prehlbovať obchodné a investičné vzťahy s Washingtonom.
Začiatkom mája sa Washington zaviazal obnoviť finančné transfery do Iraku a bezpečnostnú pomoc hneď, ako budú voči týmto skupinám podniknuté konkrétne kroky.
Iracký premiér podľa agentúry AFP dúfa, že vo Washingtone sa mu podarí prilákať do krajiny americké investície, ktoré Irak naliehavo potrebuje na oživenie svojej ekonomiky, a to najmä po značných stratách príjmov spôsobených zastavením vývozu ropy počas vojny na Blízkom východe.
V posledných mesiacoch podpísal Irak s americkými spoločnosťami v ropnom sektore niekoľko dohôd.
Počas týždňovej návštevy Washingtonu by mal Zajdí podpísať niekoľko ďalších spoluprác vrátane dohody o zriadení fondu, do ktorého bude Irak prispievať 500.000 barelov ropy denne výmenou za posilnenie dodávok elektrickej energie v krajine.
Zajdí „v pondelok odcestuje do Washingtonu na čele delegácie na vysokej úrovni na pozvanie amerického prezidenta“, uviedol hovorca vlády. Rokovania sa budú zameriavať na „posilnenie hospodárskych vzťahov a investícií“, najmä v ropnom a energetickom sektore, dodal.
V Iraku je aktívnych viacero milícií podporovaných Iránom. Tieto skupiny sa od začiatku vojny na Blízkom východe prihlásili k stovkám útokov v regióne vrátane tých na americké zariadenia či ciele spojené s kurdskými skupinami. USA tiež podnikli útoky na niektoré z týchto frakcií, čo zvýšilo napätie medzi Washingtonom a Bagdadom.
Zajdí prevzal úrad v čase rastúceho tlaku USA na Bagdad, aby spomínané skupiny odzbrojil. Potvrdil tiež záväzok Iraku prehlbovať obchodné a investičné vzťahy s Washingtonom.
Začiatkom mája sa Washington zaviazal obnoviť finančné transfery do Iraku a bezpečnostnú pomoc hneď, ako budú voči týmto skupinám podniknuté konkrétne kroky.
Iracký premiér podľa agentúry AFP dúfa, že vo Washingtone sa mu podarí prilákať do krajiny americké investície, ktoré Irak naliehavo potrebuje na oživenie svojej ekonomiky, a to najmä po značných stratách príjmov spôsobených zastavením vývozu ropy počas vojny na Blízkom východe.
V posledných mesiacoch podpísal Irak s americkými spoločnosťami v ropnom sektore niekoľko dohôd.
Počas týždňovej návštevy Washingtonu by mal Zajdí podpísať niekoľko ďalších spoluprác vrátane dohody o zriadení fondu, do ktorého bude Irak prispievať 500.000 barelov ropy denne výmenou za posilnenie dodávok elektrickej energie v krajine.