Iracký premiér žiada od USA rozhodnutie o spôsobe odsunu vojakov

Bagdad 10. januára (TASR) - Iracký premiér v demisii Ádil Abdal Mahdí požiadal amerického ministra zahraničných vecí Mikea Pompea, aby vyslal do Iraku delegáciu, ktorej úlohou bude vypracovať mechanizmus odsunu amerických vojakov z tejto blízkovýchodnej krajiny. Mahdího kancelária to uviedla v piatok vo vyhlásení, ktoré prevzala agentúra AP.



Požiadavka podľa nej zaznela v telefonáte medzi Mahdím a Pompeom v noci na piatok. Iniciátorom tohto rozhovoru bol Pompeo, ktorému Mahdí povedal, že Irak odmieta akékoľvek narúšanie svojej zvrchovanosti. Narážal tým na útoky iránskych síl na amerických vojakov v Iraku, ale aj narušenie irackého vzdušného priestoru pri nálete minulý týždeň, keď americké sily zabili pri bagdadskom letisku jedného z najvýznamnejších iránskych generálov.



Požadovaný mechanizmus má viesť k naplneniu uznesenia irackého parlamentu, ktoré vyzýva vládu, aby z Iraku vyhostila amerických a ďalších zahraničných vojakov. Mahdí povedal Pompeovi, že "americké sily vstúpili do Iraku a v irackom vzdušnom priestore lietajú drony bez povolenia od irackých orgánov, čo je porušením bilaterálnych dohôd".



Iracký premiér už v predchádzajúcich dňoch verejne oznámil, že americkí vojaci musia odísť z jeho krajiny. Reagoval tak na cielený útok amerického dronu pri letisku v Bagdade, pri bol zabitý vplyvný iránsky generál Kásem Solejmání.