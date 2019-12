Iracký prezident nevymenoval za premiéra straníckeho kandidáta

Bagdad 26. decembra (TASR) - Iracký prezident Barham Sálih vo štvrtok odmietol vymenovať za premiéra krajiny Asaada Ajdáního, kandidáta, za ktorým stojí Iránom podporovaný parlamentný blok. Ako napísala agentúra Reuters, Sálih uviedol, že radšej sám odstúpi, než by mal za predsedu vlády vymenovať osobu, ktorú odmietli protivládni demonštranti.



Podľa Sálihových slov by totiž vymenovanie Ajdáního, guvernéra južnej provincie Basra, za premiéra neuspokojilo protestujúcich, ktorí požadujú, aby bol do tejto funkcie zvolený nezávislý kandidát, ktorý sa nespája s nijakou politickou stranou. Sálih uviedol, že tak chce zabrániť ďalšiemu krviprelievaniu a zabezpečiť mier.



Keďže iracká ústava ho neoprávňuje odmietnuť kandidátov na post premiéra, dodal, že je pripravený z funkcie hlavy štáty rezignovať.



Premiér Ádil Abdal Mahdí odstúpil v novembri, zostáva však úradujúcim predsedom vlády.



Pri vlne protestov v Iraku, ktorá sa začala 1. októbra, prišlo o život viac než 450 ľudí, prevažne neozbrojených demonštrantov, no tiež niektorých príslušníkov bezpečnostných síl. Protestujúci, zväčša mladí ľudia, žiadajú reformu politického systému, ktorý je podľa nich hlboko skorumpovaný a udržiava väčšinu Iračanov v chudobe.