Iracký prezident odsúdil iránske raketové útoky na vojenské základne

Bagdad/Londýn 8. januára (TASR) - Iracký prezidentský úrad odsúdil stredajšie iránske útoky raketami na dve iracké vojenské základne, kde sú umiestnení americkí vojaci, a znovu kritizoval porušovanie suverenity Iraku. Informovala o tom tlačová agentúra AP.



Úrad irackého prezidenta Barhama Sáliha takisto vo vyhlásení uviedol, že osud amerických vojakov v Iraku je vnútornou záležitosťou vychádzajúcou z dohôd o boji proti extrémistickej organizácii Islamský štát (IS).



Vo vyhlásení sa dodáva, že Irak "predtým deklaroval nesúhlas s tým, aby sa stal východiskovým bodom pre agresiu proti akejkoľvek krajine, a odmieta byť tiež zdrojom hrozby pre svojich susedov".



Iracký premiér Ádil Abdal Mahdí v predchádzajúcich dňoch verejne oznámil, že americkí vojaci musia odísť z krajiny. Reagoval tak na cielený útok amerického dronu minulý týždeň v Bagdade, keď bol zabitý vplyvný iránsky generál Kásem Solejmání. Po tomto nálete iracký parlament schválil nezáväzné uznesenie vyzývajúce domácu vládu, aby vyhostila amerických a ďalších zahraničných vojakov v krajiny.



Britský premiér Boris Johnson v stredu tiež odsúdil iránske "bezohľadné a nebezpečné" raketové útoky na základne v Iraku využívané americkými vojakmi a vyzval Teherán aj Washington na "okamžité zmiernenie napätia".



Johnson ďalej uviedol, že Solejmání, usmrtený veliteľ elitných jednotiek Kuds iránskych revolučných gárd, "mal na rukách krv britských vojakov".



Britská opozičná Labouristická strana tvrdí, že Spojené štáty zrejme zabitím Solejmáního porušili medzinárodné právo.



Johnson povedal v stredu britským zákonodarcom: "Nie je vecou Spojeného kráľovstva rozhodovať o zákonnosti akcie, lebo to nebola naša operácia. Ale myslím si, že tí najracionálnejšie uvažujúci ľudia uznajú, že Spojené štáty majú právo chrániť svoje základne a svoje posádky."



Prezident USA Donald Trump, ktorý útok dronom na Solejmáního nariadil, obvinil tohto iránskeho veliteľa, že krátko pred svojím zabitím pripravoval nové útoky proti Američanom.



Misia Organizácie Spojených národov v Iraku vyhlásila, že táto blízkovýchodná krajina by nemala pykať v stupňujúcom sa konflikte medzi Teheránom a Washingtonom.



Misia OSN vo vyhlásení podľa agentúry AFP napísala, že najnovšie raketové údery "znova porušili irackú suverenitu". A dodala: "Vyzývame na bezodkladnú zdržanlivosť. Irak by nemal platiť za zahraničné súperenie."