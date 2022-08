Iracký šiitský duchovný Muktadá as-Sadr sa sťahuje z politiky

Bagdad 29. augusta (TASR) - Iracký šiitský duchovný Muktadá as-Sadr oznámil v pondelok, že sa sťahuje z politiky a zatvára svoje inštitúcie pre patovú situáciu, ktorá nastala na irackej politickej scéne. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



"Týmto oznamujem svoj konečný odchod," uviedol as-Sadr na sociálnej sieti Twitter.



Zároveň kritizoval šiitských politických lídrov za to, že sa nevenovali jeho výzvam na zavedenie reforiem. V príspevku neposkytol as-Sadr bližšie informácie týkajúce sa zatvorenia svojich kancelárií, uviedol však, že niektoré jeho kultúrne a náboženské inštitúcie ostanú otvorené.



As-Sadr už v minulosti oznámil odchod z politiky alebo vlády či rozpustenie milícii, ktoré sú mu verné. Často sa po podobných vyhláseniach vrátil späť do politiky, avšak vyriešenie súčasnej patovej situácie sa zdá byť zložitejšie než vyriešenie predchádzajúcich kríz.



Strana tohto vplyvného irackého duchovného vyhrala októbrové voľby, no as-Sadr v júni stiahol svojich poslancov z parlamentu po tom, čo sa mu nepodarilo zložiť novú vládu tak, ako požadoval. Patová situácia medzi as-Sadrom a jeho šiitskými rivalmi, ktorí majú blízko k Iránu, spôsobila, že Irak ostal zatiaľ najdlhšie obdobie bez vlády.



Stúpenci as-Sadra totiž od konca júla okupujú parlament a protestujú v blízkosti vládnych budov, čo zdržuje proces výberu nového prezidenta a premiéra krajiny. As-Sadr teraz trvá na tom, aby boli vyhlásené predčasné voľby a bol rozpustený parlament. Podľa jeho názoru nemôže úrad zastávať žiaden politik, ktorý je pri moci od americkej invázie z roku 2003.



Pondelkový oznam as-Sadra o jeho odchode z politiky vyvolal obavy, že by mohli eskalovať protesty jeho priaznivcov, čo by viedlo k ďalšej destabilizácii Iraku. V krajine sa nedarí nastoliť poriadok od roku 2017, keď bol porazený Islamský štát, ktorý predtým vyhlásil na rozsiahlych územiach Sýrie a Iraku svoj kalifát. O moc v Iraku – krajine s bohatými náleziskami ropy a druhom najväčšom producentovi tejto suroviny v rámci Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) – súperia o moc rôzne politické strany.