Iracký utečenec, ktorý podpaľoval Korán, odišiel zo Švédska do Nórska

Štokholm 27. marca (TASR) - Iracký utečenec vo Švédsku Salwan Momika v stredu oznámil, že odchádza do susedného Nórska, keďže Švédsko mu zrušilo povolenie na pobyt. TASR prevzala informácie z tlačovej agentúry AFP.



Momika je iracký kresťan, ktorý počas leta zapaľoval vo Švédsku Korán pri sérii protestov. Pre AFP povedal, že už pricestoval do Nórska a plánuje tam požiadať o azyl. "Odišiel som zo Švédska, pretože vládne úrady ma prenasledovali," napísal Momika v textovej správe.



Momikove protesty a pálenie koránu vyvolali hnev a odsúdenie v moslimských krajinách. V Iraku protestujúci v júli dvakrát vtrhli na švédske veľvyslanectvo v Bagdade a v jeho areáli zakladali požiare.



Švédska vláda znesväcovanie Koránu odsúdila, ale zdôraznila, že v krajine platia zákony týkajúce sa slobody prejavu a zhromažďovania.



Švédska spravodajská služba v polovici augusta zvýšila stupeň rizika terorizmu na štvrtý v piatich stupňov, pretože reakcie rozhnevaných ľudí spravili z krajiny "najdôležitejší terč".



Švédsky migračný úrad v októbri zrušil Momikovi povolenie na pobyt a ako dôvod uviedol jeho nepravdivé informácie o pôvodnej žiadosti. Udelil mu však dočasné povolenie na pobyt, pretože existuje "prekážka v uskutočnení" deportácie do Iraku.



Pred mesiacom Irak požiadal o jeho vydanie za jeden z prípadov podpálenia koránu.



"Švédsko sa pre mňa stalo hrozbou, keď padlo rozhodnutie vyhostiť ma a hrozilo mi vydanie do Iraku," uviedol Momika.



Momika označil slobodu vyjadrovania a ochranu ľudských práv vo Švédsku za "veľkú lož".