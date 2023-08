Irackým médiám zakázali používať výrazy “homosexualita” a “gender”

Bagdad 9. augusta (TASR) - Iracká komisia pre komunikáciu a médiá (CMC) v utorok nariadila všetkým mediálnym spoločnostiam a sociálnym médiám v Iraku, aby nepoužívali výraz "homosexualita" a namiesto toho zvolili slovné spojenie "sexuálna deviácia". Hovorca vlády uviedol, že trest za porušenie nových pravidiel ešte nebol stanovený, ale mohol by údajne zahŕňať pokutu.



CMC vo svojom vyhlásení podľa agentúry Reuters uviedla aj to, že zakázané je aj používanie termínu "gender".



Tieto zákazy sa vzťahujú aj na všetky mobilné a internetové spoločnosti, ktoré majú licenciu od CMC, ako aj na mobilné aplikácie.



Agentúra Reuters pripomenula, že Irak výslovne nekriminalizuje homosexuálny pohlavný styk, ale voľne definované ustanovenia o morálke v jeho trestnom zákonníku sa využívajú i na útoky proti LGBT+ ľuďom.



Hlavné iracké politické strany v posledných dvoch mesiacoch zintenzívnili kritiku práv LGBT+ ľudí, pričom počas protestov šiitských moslimských frakcií proti nedávnemu páleniu Koránu vo Švédsku a Dánsku sa často pálili aj dúhové vlajky.



Podľa údajov Our World in Data homosexuálny pohlavný styk je trestný vo viac ako 60 krajinách, dodal Reuters.