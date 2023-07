Irak a Kuvajt sa snažia vyriešiť spornú otázku svojich hraníc

Bagdad 30. júla (TASR) - Irak a Kuvajt budú pracovať na dosiahnutí konečnej dohody o vymedzení svojich hraníc vrátane spornej námornej oblasti v Perzskom zálive, uviedli v nedeľu ministri zahraničných vecí oboch krajín.



TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.



Pozemné a námorné hranice medzi týmito štátmi de facto stanovila OSN v roku 1993 - tri roky po tom, ako Irak pod vedením lídra Saddáma Husajna napadol Kuvajt.



Zatiaľ čo irackí predstavitelia už skôr vyjadrili ochotu uznať pozemné hranice Kuvajtu, námorné hranice tohto emirátu stále zostávajú príčinou nezhôd.



Bagdad trvá na tom, že vymedzenie hraníc by mu malo zabezpečiť neobmedzený prístup do vôd Perzského zálivu, ktoré sú životne dôležité pre jeho hospodárstvo a vývoz ropy.



Kuvajtská pobrežná stráž pre tento dlhodobý spor pravidelne zadržiava irackých rybárov a zhabáva ich plavidlá v súvislosti s "nelegálnym" vplávaním do kuvajtských teritoriálnych vôd.



Iracký minister zahraničných vecí Fuád Husajn po nedeľňajšom stretnutí so svojím kuvajtským rezortným partnerom Sálimom Sabáhom v Bagdade uviedol, že počas ich rozhovorov "sa kládol dôraz na riešenie hraničných otázok".



Šéf irackej diplomacie ďalej novinárom povedal, že rozhovory o hraniciach "budú pokračovať prostredníctvom rozličných technických výborov".



Bagdad bude 14. augusta hostiť zasadnutie právneho výboru v súvislosti s týmito rokovaniami.



Sabáh uviedol, že medzi Kuvajtom a Irakom existuje "úplný konsenzus" o "vyriešení otvorených problémov medzi oboma krajinami, najmä o vymedzení námorných hraníc".



Iracká vláda pod vedením premiéra Muhammada Súdáního, ktorý bol vymenovaný proiránskymi stranami, sa usiluje o užšie vzťahy s arabskými monarchiami v Perzskom zálive s cieľom posilniť regionálnu hospodársku spoluprácu a bojovať proti obchodovaniu s drogami.



Bagdad v roku 2021 zaplatil svojmu susedovi poslednú splátku vojnových reparácií v celkovej výške viac ako 52 miliárd amerických dolárov.



Husajnove sily vtrhli do Kuvajtu bohatého na ropu v auguste 1990 a anektovali ho. O sedem mesiacov neskôr ich vytlačila medzinárodná koalícia pod vedením USA.