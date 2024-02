Irak a USA obnovia rozhovory o prítomnosti koaličných vojakov

Bagdad 8. februára (TASR) - Iracká vláda v nedeľu obnoví rozhovory so Spojenými štátmi o ďalšej prítomnosti koaličných vojakov, ktorých úlohou bolo bojovať v Iraku proti organizácii Islamský štát (IS). Bagdad očakáva, že tieto rozhovory povedú k ukončeniu misie. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



Prvé kolo rozhovorov sa začalo 27. januára, avšak prerušili ho po tom, čo pri dronovom útoku na americkú základňu v Jordánsku zahynuli traja americkí vojaci a ďalších 25 utrpelo zranenia. Spojené štáty následne začali s odvetnými útokmi.



Rozhovory "s cieľom prerokovať a pripraviť časový plán na ukončenie misie medzinárodnej koalície budú obnovené v nedeľu," oznámil vo štvrtok hovorca irackého premiéra pre vojenské záležitosti Jahjá Rasúl.



Iracká vláda vo štvrtok odsúdila stredajšie útoky USA na proiránske milície v Bagdade a uviedla, že medzinárodná vojenská koalícia v Iraku vedená Spojenými štátmi je "faktorom nestability".



V rámci misie proti IS majú USA v Iraku približne 2500 vojakov a ďalších 900 v Sýrii. Misiu založili v roku 2014, keď IS ovládol veľké časti územia na severe Iraku a v Sýrii. V roku 2021 sa Irak a Spojené štáty dohodli, že koalícia prestane plniť bojové úlohy.