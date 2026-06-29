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Irak dal proiránskym skupinám lehotu na odzbrojenie do konca septembra
V Iraku pôsobia desiatky ozbrojených skupín podporovaných Iránom.
Autor TASR
Bagdad 29. júna (TASR) – Iracká vláda dala proiránskym ozbrojeným skupinám v krajine lehotu do 30. septembra na odzbrojenie, oznámil v pondelok jej hovorca. V tomto čase sa skončí misia Spojenými štátmi vedenej koalície bojujúcej proti džihádistom, informuje TASR podľa agentúry AFP.
Oznámenie prišlo pred cestou nového irackého premiéra Alího az-Zajdího do USA, ktoré vyvíjajú na Bagdad tlak, aby sa postaral o odovzdanie zbraní zmienených skupín.
„Všetky ozbrojené skupiny boli informované o konkrétnom dátume, ktorý bude znamenať koniec tejto otázky (odzbrojenia)... a ktorým je 30. september, čo je tiež koniec prítomnosti medzinárodnej koalície,“ povedal novinárom hovorca irackej vlády. „Po tomto dátume budú všetky zbrane mimo rámca štátu predmetom právnych opatrení.“
V Iraku pôsobia desiatky ozbrojených skupín podporovaných Iránom. Mnohé z nich sú súčasťou zastrešujúcej polovojenskej organizácie Sily ľudovej mobilizácie (PMF). Vznikli prevažne v roku 2003 po vpáde do Iraku vedenom Spojenými štátmi; ďalší vplyv získali od roku 2014 počas boja proti teroristickej skupine Islamský štát (IS).
Tieto skupiny vyzývajú na odchod amerických vojakov a často útočia na ich základne. Od februára tohto roka sa zapojili do vojny na Blízkom východe na strane Teheránu, keď viac ako 600-krát zaútočili na americké objekty v Iraku, tiež ciele v krajinách Perzského zálivu.
Washington reagoval údermi na tieto skupiny a neskôr pozastavil Bagdadu transfery z príjmov z irackej ropy, ktoré sú na základe dohody dosiahnutej po invázii z roku 2003 uložené v americkej federálnej banke.
Irackí predstavitelia sa už dlho snažia tieto ozbrojené skupiny integrovať do štátnych bezpečnostných síl, čím by sa obmedzilo vlastníctvo zbraní mimo štátnej kontroly. Časť frakcií odzbrojenie odmieta z dôvodu pokračujúcej prítomnosti armády USA v Iraku.
Oznámenie prišlo pred cestou nového irackého premiéra Alího az-Zajdího do USA, ktoré vyvíjajú na Bagdad tlak, aby sa postaral o odovzdanie zbraní zmienených skupín.
„Všetky ozbrojené skupiny boli informované o konkrétnom dátume, ktorý bude znamenať koniec tejto otázky (odzbrojenia)... a ktorým je 30. september, čo je tiež koniec prítomnosti medzinárodnej koalície,“ povedal novinárom hovorca irackej vlády. „Po tomto dátume budú všetky zbrane mimo rámca štátu predmetom právnych opatrení.“
V Iraku pôsobia desiatky ozbrojených skupín podporovaných Iránom. Mnohé z nich sú súčasťou zastrešujúcej polovojenskej organizácie Sily ľudovej mobilizácie (PMF). Vznikli prevažne v roku 2003 po vpáde do Iraku vedenom Spojenými štátmi; ďalší vplyv získali od roku 2014 počas boja proti teroristickej skupine Islamský štát (IS).
Tieto skupiny vyzývajú na odchod amerických vojakov a často útočia na ich základne. Od februára tohto roka sa zapojili do vojny na Blízkom východe na strane Teheránu, keď viac ako 600-krát zaútočili na americké objekty v Iraku, tiež ciele v krajinách Perzského zálivu.
Washington reagoval údermi na tieto skupiny a neskôr pozastavil Bagdadu transfery z príjmov z irackej ropy, ktoré sú na základe dohody dosiahnutej po invázii z roku 2003 uložené v americkej federálnej banke.
Irackí predstavitelia sa už dlho snažia tieto ozbrojené skupiny integrovať do štátnych bezpečnostných síl, čím by sa obmedzilo vlastníctvo zbraní mimo štátnej kontroly. Časť frakcií odzbrojenie odmieta z dôvodu pokračujúcej prítomnosti armády USA v Iraku.