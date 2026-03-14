Irak: Dvaja proiránski bojovníci boli zabití pri útokoch v Bagdade
V hlavnom meste bolo počuť výbuchy, po ktorých nasledovali sirény sanitiek.
Autor TASR
Bagdad 14. marca (TASR) - Výbuchy otriasli v sobotu irackým hlavným mestom Bagdad po dvoch útokoch, zacielených na polovojenskú skupinu Brigády Hizballáhu (Katáib Hizballáh), pri ktorých zahynuli dvaja jej členovia, vrátane "kľúčovej postavy", uviedli bezpečnostné zdroje. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Ide o prvé útoky v samotnom centre Bagdadu, pri ktorých boli zabití bojovníci tejto Iránom podporovanej skupiny odkedy začala vojna na Blízkom východe (28. februára), ktorá neušetrila ani Irak – krajinu, ktorá je už dlhodobo zástupným bojiskom medzi USA a Iránom.
„V sobotu o 02.15 h miestneho času (v piatok 23.15 h SEČ) zasiahla raketa dom, ktorý využívala skupina Katáib Hizballáh,“ uviedol bezpečnostný zdroj a dodal, že „zahynula kľúčová postava“ a dvaja členovia skupiny boli zranení.
V hlavnom meste bolo počuť výbuchy, po ktorých nasledovali sirény sanitiek. Svedkovia uviedli, že videli dym stúpajúci zo štvrte Arasat, kde je známe, že pôsobí viacero skupín podporovaných Iránom.
O dve hodiny neskôr ďalší letecký útok zasiahol vozidlo vo východnom Bagdade, pri ktorom zahynul „člen polovojenskej siete Hašíd aš-Šabí“, uviedol pre agentúru ďalší zdroj z prostredia bezpečnostných síl.
Hašíd aš-Šabí alebo Ľudové mobilizačné sily (PMF) sú bývalou polovojenskou skupinou, ktorá bola začlenená do riadnych ozbrojených síl. Zahŕňa aj brigády zo skupín podporovaných Iránom, vrátane Katáib Hizballáh.
Žiaden zo zdrojov neuviedol, kto stál za útokmi, a skupina Katáib Hizballáh sa k nim zatiaľ nevyjadrila. Od začiatku vojny sú však USA a Izrael obviňovaní z viacerých útokov namierených proti Iránom podporovaným bojovníkom v celom Iraku.
USA označujú viaceré iracké ozbrojené skupiny podporované Teheránom za teroristické organizácie. Tieto skupiny sú zároveň združené v aliancii s názvom Islamský odpor v Iraku, ktorá sa hlási ku každodenným útokom dronmi a raketami na americké základne v Iraku a v širšom regióne.
Ide o prvé útoky v samotnom centre Bagdadu, pri ktorých boli zabití bojovníci tejto Iránom podporovanej skupiny odkedy začala vojna na Blízkom východe (28. februára), ktorá neušetrila ani Irak – krajinu, ktorá je už dlhodobo zástupným bojiskom medzi USA a Iránom.
„V sobotu o 02.15 h miestneho času (v piatok 23.15 h SEČ) zasiahla raketa dom, ktorý využívala skupina Katáib Hizballáh,“ uviedol bezpečnostný zdroj a dodal, že „zahynula kľúčová postava“ a dvaja členovia skupiny boli zranení.
V hlavnom meste bolo počuť výbuchy, po ktorých nasledovali sirény sanitiek. Svedkovia uviedli, že videli dym stúpajúci zo štvrte Arasat, kde je známe, že pôsobí viacero skupín podporovaných Iránom.
O dve hodiny neskôr ďalší letecký útok zasiahol vozidlo vo východnom Bagdade, pri ktorom zahynul „člen polovojenskej siete Hašíd aš-Šabí“, uviedol pre agentúru ďalší zdroj z prostredia bezpečnostných síl.
Hašíd aš-Šabí alebo Ľudové mobilizačné sily (PMF) sú bývalou polovojenskou skupinou, ktorá bola začlenená do riadnych ozbrojených síl. Zahŕňa aj brigády zo skupín podporovaných Iránom, vrátane Katáib Hizballáh.
Žiaden zo zdrojov neuviedol, kto stál za útokmi, a skupina Katáib Hizballáh sa k nim zatiaľ nevyjadrila. Od začiatku vojny sú však USA a Izrael obviňovaní z viacerých útokov namierených proti Iránom podporovaným bojovníkom v celom Iraku.
USA označujú viaceré iracké ozbrojené skupiny podporované Teheránom za teroristické organizácie. Tieto skupiny sú zároveň združené v aliancii s názvom Islamský odpor v Iraku, ktorá sa hlási ku každodenným útokom dronmi a raketami na americké základne v Iraku a v širšom regióne.