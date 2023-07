Irak hrozí Švédsku prerušením vzťahov, ak opäť povolí pálenie Koránu

Bagdad 20. júla (TASR) - Irak varoval Švédsko, že ak povolí štvrtkové avizované pálenie Koránu v Štokholme, Bagdad bude reagovať prerušením vzájomných diplomatických vzťahov. Oznámila to kancelária irackého premiéra Muhammada Súdáního, píše agentúra AFP.



Pred irackým veľvyslanectvom vo švédskom Štokholme sa má vo štvrtok uskutočniť protest, na ktorom organizátori plánujú spáliť posvätnú knihu moslimov a irackú vlajku - opäť so súhlasom švédskej polície.



Kancelária irackého premiéra odsúdila takéto "provokatívne" akcie, ktoré podľa nej "ohrozujú mier a podporujú kultúru násilia a nenávisti".



Počas protestu proti avizovanému spáleniu Koránu vo Švédsku vtrhli stovky irackých demonštrantov vo štvrtok v skorých ranných hodinách na švédske veľvyslanectvo v Bagdade a podpálili ho. Podľa švédskeho ministerstva zahraničných vecí nebola ohrozená bezpečnosť pracovníkov ambasády.



Iracká vláda incident na švédskom veľvyslanectve odsúdila a vyzvala bezpečnostné zložky, aby ho čo najskôr vyšetrili. Zároveň Bagdad potvrdil svoj záväzok zaisťovať bezpečnosť a ochranu všetkých diplomatických misií pôsobiacich v krajine.



Iracký zdroj z prostredia bezpečnostných zložiek agentúre AFP povedal, že v súvislosti s útokom na švédsku ambasádu bolo vzatých do väzby približne 20 demonštrantov.



K páleniu Koránu došlo v Švédsku aj koncom júna. Vtedy tridsaťsedemročný iracký utečenec za prítomnosti polície pred najväčšou mešitou v Štokholme najprv pošliapal Korán a potom zapálil niekoľko strán z tejto knihy. Incident, ktorý vyvolal v islamskom svete vlnu rozhorčenia, sa odohral v čase, keď si moslimovia na celom svete pripomínali sviatok obetovania – íd al-adhá.