Irak: Iránsky prezident Pezeškiján pricestoval na zahraničnú cestu

Bagdad 11. septembra (TASR) - Iránsky prezident Masúd Pezeškiján v stredu pricestoval do susedného Iraku na svoju prvú zahraničnú návštevu od prevzatia úradu koncom júla, ktorá by mala prehĺbiť už i tak úzke vzťahy medzi krajinami, píše TASR podľa agentúry AFP.



"Premiér Muhammad Šijá Súdání víta prezidenta Iránskej islamskej republiky Masúda Pezeškijána," uviedla kancelária irackého premiéra v stručnom vyhlásení spolu s fotografiou oboch politikov, ako si podávajú ruky na bagdadskom letisku.



Pezškiján prisľúbil, že vzťahy so susednými krajinami budú jeho prioritou, keďže sa usiluje zmierniť medzinárodnú izoláciu Iránu aj dosah sankcií uvalených na jeho ekonomiku.



Pezeškijánova návšteva sa odohráva v čase, keď západné mocnosti v utorok ohlásili nové sankcie voči Iránu za údajné dodávky rakiet krátkeho doletu Rusku, na čo hovorca iránskeho rezortu diplomacie Násir Kanaání zareagoval slovami, že Británia, Francúzsko a Nemecko budú terčom "náležitých a primeraných" opatrení za tento "nepriateľský" krok.



Iba niekoľko hodín pred Pezeškijánovým príchodom otriasol letiskom v Bagdade výbuch, ktorý mal "narušiť návštevu iránskeho prezidenta", povedal hovorca militantného zoskupenia Katáib Hizballáh v Iraku.



Väzby Iránu a Iraku, krajín s prevahou šiitského obyvateľstva, sa posilnili najmä po tom, ako USA po invázii v Iraku zvrhli v roku 2003 sunnitský režim Saddáma Husajna.



"Irak je jednou z našich priateľských a bratských moslimských krajín," uviedol Pezeškiján pred odchodom z vlasti vo videu, ktorý odvysielala iránska štátna televízia. "A z tohto dôvodu bude cieľom našej prvej návštevy," dodal.



Irán je jedným z významných obchodných partnerov Iraku. Obchod medzi Iránom a Irakom za posledných päť mesiacov bez započítania ropy dosiahol úroveň päť miliárd dolárov (4,53 miliardy eur). Irán okrem toho dodáva Iraku milióny kubických metrov zemného plynu denne, pričom Bagdad je s platbami za tieto dodávky vo výške niekoľkých miliárd dolárov v omeškaní.