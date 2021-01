Irak: K zodpovednosti za samovražedné útoky v Bagdade sa prihlásil IS

Bagdad 22. januára (TASR) - Teroristická organizácia Islamský štát (IS) sa v piatok skoro ráno cez svoje propagandistické kanály prihlásila k zodpovednosti za dva samovražedné útoky v centre irackej metropoly Bagdad, ktoré si vo štvrtok vyžiadali viac ako 30 obetí na životoch a 110 zranených. Informovala o tom agentúra AFP.



Cieľom jedného z atentátnikov sa stala skupina ľudí nakupujúcich na trhu s oblečením a námezdných pracovníkov. Druhý z útočníkov sa odpálil po tom, čo sa dav ľudí po prvom výbuchu zhromaždil na pomoc zraneným, spresnilo ministerstvo vnútra.



Išlo o najsmrteľnejší útok v irackom hlavnom meste za posledné tri roky. Ministerstvo zdravotníctva uviedlo, že 32 ľudí zomrelo na mieste výbuchu a väčšinu zranených previezli do nemocnice a medzičasom prepustili.



Irak v roku 2017 vyhlásil víťazstvo nad IS, avšak niektoré jeho bunky sú aktívne i naďalej, a to najmä v púštnych oblastiach. Terčami útokov militantov sa stávajú aj americké objekty v Bagdade. Odkedy však skupiny podporované Iránom vyhlásili neoficiálne prímerie, frekvencia týchto útokov sa znížila.