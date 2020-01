Koalícia proti IS po zabití Solejmáního obmedzuje svoje operácie

Bagdad 4. januára (TASR) - Vojenská koalícia pod vedením Spojených štátov, ktorá pomáha irackým silám bojovať proti extrémistom z organizácie Islamský štát (IS), obmedzila rozsah svojich operácií z bezpečnostných dôvodov po tom, ako boli v piatok pri americkom nálete usmrtení vysokopostavení velitelia ozbrojených zložiek Iránu a Iraku. Pre tlačovú agentúru AFP to uviedol v sobotu nemenovaný predstaviteľ amerického rezortu obrany.



"Budeme vykonávať obmedzené operácie proti Islamskému štátu s našimi bezpečnostnými partnermi tam, kde to obojstranne pomôže nášmu úsiliu," povedal americký predstaviteľ. Informoval tiež o "sprísnení bezpečnostných a obranných opatrení na irackých základniach, na ktorých pôsobia koaličné vojská".



Nemecká armáda medzitým oznámila, že jej príslušníci v rámci spomínanej koalície pozastavujú v dôsledku piatkovej udalosti výcvik irackých bezpečnostných síl. Príslušné rozhodnutie prijalo veliteľstvo koalície proti IS v záujme ochrany vlastných jednotiek, uviedli podľa agentúry DPA predstavitelia armády vo vyjadrení poskytnutom v piatok večer predsedníctvu branného výboru nemeckého Spolkového snemu.



Pozastavenie výcviku je podľa nemeckej armády preventívnym opatrením, ktoré sa vzťahuje na všetky partnerské krajiny zapojené do výcvikových misií v Iraku v rámci vojenskej operácie proti IS pod názvom Inherent Resolve (Bytostné odhodlanie). Nemecko sa už predtým rozhodlo obmedziť pohyb svojich vojakov v Iraku v súvislosti s piatkovým zabitím iránskeho generálmajora Kásema Solejmáního, dlhoročného veliteľa špeciálnych jednotiek Kuds iránskych revolučných gárd, informovala DPA.



Pri nálete na konvoj pri bagdadskom letisku bol zabitý aj abú Mahdí Muhandis, zástupca veliteľa irackých polovojenských síl podporovaných Iránom. Táto udalosť prudko zvýšila napätie na Blízkom východe, pričom iránski predstavitelia prisľúbili dôraznú "odplatu".



Nemecko nasadzovalo 27 svojich vojakov, aby plnili výcvikové úlohy na základni pri irackom meste Tádží, približne 30 kilometrov severne od Bagdadu. Celý nemecký kontingent v koalícii proti IS tvorí v súčasnosti 415 mužov a žien, ktorí podliehajú veleniu v Jordánsku.



Spojené štáty oznámili, že vysielajú na Blízky východ dodatočných 3000 vojakov, pričom sa pripravujú na odvetu zo strany Iránu.