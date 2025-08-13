< sekcia Zahraničie
Kurdská polícia zadržala vodcu opozície, čaká ho súd
Abdulwáhid bol od založenia strany v roku 2017 už niekoľkokrát zatknutý.
Autor TASR
Sulajmáníja 13. augusta (TASR) - Polícia v kurdskej autonómnej oblasti na severe Iraku oznámila, že v utorok zatkla vodcu hlavnej opozičnej strany Šáswára Abdulwáhida. V stredu sa postaví pred súd. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
Abdulwáhid vedie hnutie Nová generácia, ktorá má v regionálnom parlamente 15 zo 100 kresiel a je hlavnou opozičnou silou voči dvom niekdajším povstaleckým hnutiam, ktoré desaťročia dominovali kurdskej politike.
Súdny úradník pod podmienkou zachovania anonymity uviedol, že Abdulwáhid bol v neprítomnosti odsúdený na šesť mesiacov väzenia po tom, čo sa opakovane nezúčastnil na pojednávaniach v prípade žaloby za ohováranie, ktorú na neho podal bývalý poslanec.
Na stredajšom pojednávaní sa očakáva, že súd zruší uvedený trest odňatia slobody, ale Abdulwáhida môže aj naďalej ponechať vo väzbe, kým bude politik čakať na súdny proces v súvislosti s obvineniami z ohovárania.
Nová generácia odsúdila zatknutie svojho vodcu a označila tento krok za taktiku, ktorej cieľom je podľa tohto hnutia sabotovanie veľkej akcie plánovanej na budúci týždeň, ktorá mala riešiť problém s nevyplatenými mzdami štátnych zamestnancov v regióne.
Vládna koalícia Demokratickej strany Kurdistanu a Vlasteneckého zväzu Kurdistanu bola kritizovaná ľudskoprávnymi organizáciami za netoleranciu voči odlišným názorom a za svojvoľné zatýkanie. Abdulwáhid bol od založenia strany v roku 2017 už niekoľkokrát zatknutý.
