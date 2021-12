Irak letecky odviezol z Bieloruska ďalších migrantov

Varšava 4. decembra (TASR) - Irak letecky prepravil v sobotu do vlasti stovky ďalších migrantov uviaznutých v Bielorusku. Informovala o tom tlačová agentúra DPA.



Z letiska v bieloruskej metropole Minsk odštartovalo v sobotu ďalšie lietadlo spoločnosti Iraqi Airways a smerovalo do irackého mesta Irbíl, oznámilo letisko na svojej webovej stránke. Na palube stroja Boeing 747-400 sa nachádzalo 419 ľudí vrátane štyroch detí.



Za posledných niekoľko týždňov bolo z Bieloruska letecky odvezených už vyše 2000 ľudí, uviedli bieloruské zdroje.



V núdzovom útočisku v logistickom centre v obci Bruzgi pri poľskej hranici sa však stále nachádza mnoho ľudí.



Bieloruská štátna tlačová agentúra BelTA odtiaľ v sobotu zverejnila fotografie zachytávajúce deti s pútačmi v snehu, žiadajúcimi pápeža Františka o pomoc.



Tisíce migrantov a utečencov sa už dlhé týždne pokúšajú prekročiť hranice z Bieloruska do Európskej únie, konkrétne do Poľska alebo pobaltských štátov.



EÚ obviňuje bieloruského lídra Alexandra Lukašenka zo zámerného prevozu ľudí lietadlami z krízových oblastí do Minska a z pokusov prepašovať ich potom do EÚ, aby takto destabilizoval situáciu na Západe. Členské štáty EÚ postavili ploty s ostnatým drôtom, aby migrantov zastavili.



Podľa vyjadrenia poľskej pohraničnej stráže zo soboty bolo v predchádzajúci deň zaznamenaných 62 pokusov o prekročenie poľskej hranice do EÚ. Príslušníci zatkli štyroch ľudí, oznámili úrady na Twitteri.