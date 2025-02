Irak má 46,1 milióna obyvateľov, odhalilo sčítanie po takmer 40 rokoch

Bagdad 24. februára (TASR) - Irak má 46,1 milióna obyvateľov. Vyplýva to z výsledkov sčítania ľudu, ktoré tam prebiehalo v novembri 2024, a to prvýkrát po takmer 40 rokoch. Jeho konečné výsledky oznámila v pondelok tamojšia vláda, informuje TASR podľa agentúry AP.



Posledné celoštátne sčítanie ľudu v Iraku sa uskutočnilo v roku 1987. Ďalšie z roku 1997 nezahŕňalo kurdský región. V roku 2009 prebehlo len neoficiálne sčítanie, podľa ktorého sa populácia v Iraku odhadovala na 31,6 milióna, približuje AP.



Irackí predstavitelia označili najnovšie sčítanie obyvateľstva za míľnik, ktorý im poskytne dôležité údaje pre budúce plánovanie a rozdeľovanie zdrojov. Minister plánovania Muhammad Tamím na tlačovej konferencii pri ohlasovaní výsledkov povedal, že sčítanie "dokazuje odhodlanie vlády" zlepšiť podmienky v krajine.



Iracká vláda sa snaží po desaťročiach vojny a nestability zlepšiť bezpečnosť i hospodárstvo krajiny. Sčítanie jej poskytuje podrobný prehľad o ekonomických podmienkach, vzdelaní či bývaní obyvateľov, pričom údaje sú v ňom uvádzané pre celý Irak a osobitne potom pre poloautonómny kurdský región na severe krajiny.



V celom Iraku žije približne 70,2 percenta obyvateľov v mestských oblastiach, zatiaľ čo v kurdskej časti je to až 84,6 percenta obyvateľstva. V kurdskom regióne bola zaznamenaná taktiež vyššia miera zamestnanosti; ekonomicky činných tam bolo až 46 percent obyvateľstva, zatiaľ čo na celoštátnej úrovni 41,6 percenta.



V kurdských oblastiach je tiež lepšia úroveň školskej dochádzky, do základných škôl tam bolo zapísaných 93 percent detí, zatiaľ čo v celom Iraku dosahoval tento ukazovateľ len 88 percent. Na celoštátnej úrovni však evidovali vyššiu mieru vlastníctva domov a prístup k pitnej vode či štátnej elektrickej energii, než v kurdských regiónoch.



Minister Tamím povedal, že získané údaje prispejú k spravodlivejšiemu prerozdeľovaniu prostriedkov medzi provinciami. "Prvýkrát po štyroch desaťročiach sa v Iraku úspešne uskutočnilo úplné sčítanie ľudu, ktoré pomôže zabezpečiť spravodlivejšie prideľovanie prostriedkov," povedal.