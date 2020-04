Irak má v skutočnosti tisíce nakazených koronavírusom, tvrdia lekári

Bagdad 2. apríla (TASR) - V Iraku sú v skutočnosti tisíce ľudí nakazených novým koronavírusom, nie iba 772 osôb, ako tvrdia úrady. Informovala o tom vo štvrtok agentúra Reuters, ktorej to pod podmienkou anonymity povedali traja irackí lekári.



Lekári, ktorí sa podieľajú na testovaní chorých v Bagdade, uviedli, že počet nakazených sa pohybuje v rozmedzí od 3000 do 9000.



Iracké ministerstvo zdravotníctva informácie o tisícoch nakazených v krajine odmietlo. "Je to nesprávna informácia," uviedol hovorca ministerstva zdravotníctva.



Podľa oficiálnych údajov zomrelo v Iraku na nový koronavírus dosiaľ 54 ľudí.