Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 8. jún 2026Meniny má Medard
< sekcia Zahraničie

Irak: Militanti varovali USA pred útokmi

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Martin Baumann

V Iraku je aktívnych viacero silných milícií, ktoré prijímajú podporu z Iránu.

Autor TASR
Bagdad 8. júna (TASR) - Iracká ozbrojená skupina Katáib Hizballáh podporovaná Iránom v noci na pondelok varovala, že by mohla podniknúť nové útoky na americké základne v regióne po tom, čo Izrael obnovil útok na Irán. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.

Skupina oznámila, že pokiaľ sa Spojené štáty pripoja k izraelským útokom na Irán, zaútočí na ich základne. Izrael útočí na Irán v reakcii na jeho útoky, ktoré sa začali v nedeľu večer.

V Iraku je aktívnych viacero silných milícií, ktoré prijímajú podporu z Iránu. Skupiny sa od začiatku vojny na Blízkom východe prihlásili k stovkám úderov v regióne vrátane tých na americké zariadenia či ciele spojené s kurdskými skupinami. Kurdi patria k jedným z najdôležitejších opozičných skupín v Iráne a časť z nich spolupracuje aj s USA.

Iracký premiér Alí az-Zajdí od nástupu do úradu v máji prisľúbil obmedziť držanie zbraní výlučne na štát. Hoci niektoré frakcie preukázali ochotu pôsobiť v rámci štátnych inštitúcií, iné vrátane Katáib Hizballáh odmietajú diskutovať o svojom odzbrojení pod tlakom USA. Skupina trvá na tom, že rokovať nezačne, pokiaľ budú v Kurdistane pôsobiť zahraničné jednotky medzinárodnej koalície vedenej USA. Misia tejto koalície by sa podľa plánov mala skončiť do septembra.
.

Neprehliadnite

OTESTUJTE SA: Viete, kde sa natáčali tieto slávne filmy a seriály?

Zapletalová o úspechoch v DL: Som rada, že je stále čo zlepšovať

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Čaká nás horúci víkend, budú aj búrky?

V Galérii Nadácie Slovak Press Photo vystavujú fotoreportéri TASR