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Irak: Militanti varovali USA pred útokmi
V Iraku je aktívnych viacero silných milícií, ktoré prijímajú podporu z Iránu.
Autor TASR
Bagdad 8. júna (TASR) - Iracká ozbrojená skupina Katáib Hizballáh podporovaná Iránom v noci na pondelok varovala, že by mohla podniknúť nové útoky na americké základne v regióne po tom, čo Izrael obnovil útok na Irán. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Skupina oznámila, že pokiaľ sa Spojené štáty pripoja k izraelským útokom na Irán, zaútočí na ich základne. Izrael útočí na Irán v reakcii na jeho útoky, ktoré sa začali v nedeľu večer.
V Iraku je aktívnych viacero silných milícií, ktoré prijímajú podporu z Iránu. Skupiny sa od začiatku vojny na Blízkom východe prihlásili k stovkám úderov v regióne vrátane tých na americké zariadenia či ciele spojené s kurdskými skupinami. Kurdi patria k jedným z najdôležitejších opozičných skupín v Iráne a časť z nich spolupracuje aj s USA.
Iracký premiér Alí az-Zajdí od nástupu do úradu v máji prisľúbil obmedziť držanie zbraní výlučne na štát. Hoci niektoré frakcie preukázali ochotu pôsobiť v rámci štátnych inštitúcií, iné vrátane Katáib Hizballáh odmietajú diskutovať o svojom odzbrojení pod tlakom USA. Skupina trvá na tom, že rokovať nezačne, pokiaľ budú v Kurdistane pôsobiť zahraničné jednotky medzinárodnej koalície vedenej USA. Misia tejto koalície by sa podľa plánov mala skončiť do septembra.
Skupina oznámila, že pokiaľ sa Spojené štáty pripoja k izraelským útokom na Irán, zaútočí na ich základne. Izrael útočí na Irán v reakcii na jeho útoky, ktoré sa začali v nedeľu večer.
V Iraku je aktívnych viacero silných milícií, ktoré prijímajú podporu z Iránu. Skupiny sa od začiatku vojny na Blízkom východe prihlásili k stovkám úderov v regióne vrátane tých na americké zariadenia či ciele spojené s kurdskými skupinami. Kurdi patria k jedným z najdôležitejších opozičných skupín v Iráne a časť z nich spolupracuje aj s USA.
Iracký premiér Alí az-Zajdí od nástupu do úradu v máji prisľúbil obmedziť držanie zbraní výlučne na štát. Hoci niektoré frakcie preukázali ochotu pôsobiť v rámci štátnych inštitúcií, iné vrátane Katáib Hizballáh odmietajú diskutovať o svojom odzbrojení pod tlakom USA. Skupina trvá na tom, že rokovať nezačne, pokiaľ budú v Kurdistane pôsobiť zahraničné jednotky medzinárodnej koalície vedenej USA. Misia tejto koalície by sa podľa plánov mala skončiť do septembra.