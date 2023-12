Irak: Najmenej 11 civilistov zomrelo pri útoku ozbrojencov

Bagdad 1. decembra (TASR) - Najmenej 11 civilistov prišlo vo štvrtok o život guvernoráte Dijálá na východe Iraku po výbuchu míny a útoku ozbrojencov. Regionálny guvernér z útoku viní džihádistov. TASR správu prevzala v piatok z agentúra AP a AFP.



Ďalších 17 osôb utrpelo zranenia. Terčom večerného útoku bol mikrobus, ktorým sa civilisti vracali z predvolebného zhromaždenia. Pre AFP to uviedol predstaviteľ ministerstva vnútra, ktorý však chcel zostať v anonymite.



Predstaviteľ dodal, že vozidlo zasiahli dve podomácky vyrobené bomby a následná streľba ozbrojencov. Tento zdroj hlásil až 12 obetí na životoch a 13 zranených.



Guvernér provincie Díjalá Muthana al-Tamimi útok odsúdil a označil za zbabelú operáciu džihádistickej organizácie Islamský štát (IS). Na sociálnej sieti vyzval bezpečnostné zložky, aby zvýšili pozornosť voči spiacim bunkám tejto extrémistickej siete. IS sa k útoku neprihlásil, jeho bunky sú však v tejto oblasti aktívne.



Islamský štát v roku 2014 ovládol veľké časti územia Sýrie a Iraku a vyhlásil tam kalifát. V Iraku utrpel porážku v roku 2017 a v Sýrii o dva roky neskôr.