Najmenej dve rakety dopadli do blízkosti ambasády USA v Bagdade

Bagdad 6. januára (TASR) - Dve rakety dopadli v nedeľu do blízkosti veľvyslanectva USA v irackom hlavnom meste Bagdad, uviedli svedkovia pre tlačovú agentúru AFP. Stalo sa to niekoľko hodín po tom, čo si veľvyslanca predvolali Iračania za americký nálet dronom, ktorý v piatok zabil vplyvných irackých aj iránskych veliteľov.



V nedeľu išlo už o druhú noc raketových útokov po sebe, pri ktorých bola zasiahnutá prísne strážená bagdadská štvrť Zelená zóna, kde sa nachádzajú zahraničné ambasády a budovy irackej vlády. Zároveň išlo o 14. úder na zariadenia Spojených štátov za posledné dva mesiace.



Tretia raketa vypálená v nedeľu zasiahla rodinný dom mimo Zelenej zóny a zranila štyroch ľudí, povedali pre AFP zdravotníci.



Vzťahy medzi Irakom a USA sa zhoršili po piatkovom cielenom nálete amerického dronu na bagdadskom medzinárodnom letisku, pri ktorom zahynul iránsky generálmajor Kásem Solejmání a popredný predstaviteľ irackej armády, veliteľ abú Mahdí Muhandis.



Presne cielený útok dronom nasledoval niekoľko dní po tom, čo proiránsky dav ľudí zaútočil na americké veľvyslanectvo v Bagdade.



V reakcii na situáciu iracký parlament v nedeľu vyzval vládu, aby vykázala amerických a iných zahraničných vojakov z krajiny.



Na irackých základniach po celej krajine je rozmiestnených približne 5200 amerických vojakov, ktorí poskytujú podporu miestnym vojakom brániacim oživeniu džihádistickej organizácie Islamský štát (IS).



Títo americkí vojaci boli v Iraku rozmiestnení v rámci širšej medzinárodnej koalície, a to na pozvanie irackej vlády v roku 2014, ktorá žiadala pomoc v boji proti IS.



Nedeľný raketový útok prišiel niekoľko hodín po tom, čo vypršal konečný termín, ktorý dal radikálny iracký vojenský útvar Jednotky ľudovej mobilizácie (PMU), s blízkymi vzťahmi s Iránom, irackým bezpečnostným silám na "odchod" od amerických vojakov, teda na odchod zo spoločných vojenských základní po celom Iraku.