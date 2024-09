Irak nakúpil od francúzskej spoločnosti Airbus 12 bojových helikoptér

Bagdad 5. septembra (TASR) - Irak vo štvrtok uzavrel s európskou spoločnosťou Airbus dohodu o nákupe 12 viacúčelových bojových vrtuľníkov Caracal H225M. Firma by mala začať s doručovaním helikoptér začiatkom roka 2025. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Na slávnostnom podpise zmluvy sa zúčastnili iracký minister obrany Sábit al-Abbásí, francúzsky veľvyslanec Patrick Durel i zástupca spoločnosti Airbus Helicopters SAS Arnaud Montalvo.



Durel uviedol, že dohoda vznikla na základe "výmeny názorov a diskusií" medzi francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom a irackým premiérom Muhammadom Šijom Súdáním. "Môžeme byť iba spokojní s tým, že sme dnes dosiahli takýto výsledok, ktorý umožní Iraku posilniť svoje kapacity a... suverenitu," dodal.



Bagdad a Paríž sa už dlhšie snažia posilniť bilaterálne vzťahy v oblasti obrany. Francúzsko v Iraku nasadilo aj svoje jednotky v rámci medzinárodnej misie vedenej Spojenými štátmi. Ich úlohou je bojovať proti džihádistickej skupine Islamský štát (IS).



Irak vyhlásil víťazstvo nad IS ešte v roku 2017. Džihádistické skupiny sú tam však naďalej aktívne a sporadicky útočia najmä na vidiecke oblasti.



Bagdad sa v súčasnosti snaží ukončiť koaličnú misiu v krajine a nahradiť prítomnosť jej jednotiek bilaterálnym vojenským partnerstvom s inými štátmi. Predstavitelia Iraku totižto tvrdia, že jeho sily dokážu viesť boj proti oslabenej skupine IS.